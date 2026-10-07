TADAKIR élargit son horizon au monde artistique et culturel

Après avoir accompagné les usages liés à la billetterie sportive, TADAKIR, la plateforme de billetterie digitale développée par la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Équipements Sportifs (SONARGES), ouvre un nouveau chapitre de son développement en s’adressant désormais au secteur artistique et culturel.

Cette évolution traduit une ambition claire : offrir aux organisateurs d’événements au Maroc une solution digitale locale, moderne et évolutive, à la hauteur des exigences des professionnels comme des nouvelles habitudes du public.

Un accompagnement de bout en bout pour les organisateurs

Concerts, spectacles, festivals, manifestations culturelles ou grands rendez-vous événementiels : TADAKIR accompagne les organisateurs sur l’ensemble de leur parcours de billetterie, de la mise en vente des billets jusqu’au contrôle des accès le jour de l’événement.

Une expérience plus simple et plus fluide pour le public

Pour les spectateurs, l’enjeu est aussi essentiel : rendre l’achat de billets plus simple, plus fluide et plus accessible. TADAKIR s’appuie notamment sur une grande diversité de moyens de paiement (cartes bancaires et différents organismes de paiement), afin de s’adapter aux usages et aux préférences de chacun et de faciliter l’accès aux événements.

La maîtrise de la donnée, un choix stratégique

Au-delà de l’expérience utilisateur et de la performance commerciale, TADAKIR porte une dimension stratégique : la maîtrise de la donnée. Dans un secteur où les données constituent un actif majeur, la plateforme a fait le choix d’héberger les données au Maroc. Cette approche s’inscrit dans une logique de souveraineté numérique : les données générées par l’activité de billetterie sont conservées et maîtrisées dans un environnement national.

Cette démarche s’appuie également sur la convention conclue avec la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP), qui témoigne de l’engagement de TADAKIR à inscrire son développement dans le respect du cadre applicable à la protection des données personnelles.

Pour les organisateurs, cette approche offre ainsi un double bénéfice : une solution de billetterie pensée pour répondre aux enjeux opérationnels et commerciaux de leurs événements, et un environnement où la protection et la maîtrise des données occupent une place centrale.

Une ambition au service d’un secteur en pleine transformation

À travers TADAKIR, la SONARGES met son savoir-faire digital et opérationnel au service d’un secteur en pleine mutation, en rapprochant innovation, accessibilité et confiance, au bénéfice des professionnels comme du public.