Météo au Maroc: averses orageuses ce jeudi 8 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 08 octobre 2026:

– Averses orageuses, par endroits, sur l’Atlas, le Rif, les Hauts-Plateaux orientaux et l’Est des provinces sahariennes.

– Passages nuageux denses sur les plaines intérieures, le nord de l’oriental et le Sud-est avec ondées et risque d’orage.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Rafales de vent modérées sur les côtes sud et le Sud-Est.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’atlas, de 12/16°C sur les hauts plateaux orientaux, le Rif et les versants Est de l’atlas, et de 17/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur les plaines intérieures nord, le Saiss, les plaines de Tadla et l’intérieur des provinces du sud, et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, au nord de Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour, belle sur le Détroit, et peu agitée à parfois agitée ailleurs.

S.L.