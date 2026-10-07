Jaguar dévoile Type 01, son nouveau GT 100 % électrique

Unique en son genre : Jaguar Type 01 est un luxueux GT quatre portes comme aucun autre. Un nouveau grand tourisme audacieux qui ne passe jamais inaperçu, comme les plus grands Jaguars du passé.

Jaguar Type 01 est un luxueux GT quatre portes comme aucun autre. Un nouveau grand tourisme audacieux qui ne passe jamais inaperçu, comme les plus grands Jaguars du passé. Des proportions exubérantes : ligne de toit basse, porte-à-faux avant court, long capot, porte-à-faux arrière allongé et roues de 23 pouces. Une présence et un caractère spectaculaires sous tous les angles.

ligne de toit basse, porte-à-faux avant court, long capot, porte-à-faux arrière allongé et roues de 23 pouces. Une présence et un caractère spectaculaires sous tous les angles. Des fondations pionnières : une architecture de carrosserie JEA unique et une motorisation de pointe pour concrétiser la vision stylistique originale.

une architecture de carrosserie JEA unique et une motorisation de pointe pour concrétiser la vision stylistique originale. Repousse les limites : plus de 360 demandes de brevets pour faire de Type 01 la Jaguar la plus avancée technologiquement jamais conçue.

plus de 360 demandes de brevets pour faire de Type 01 la Jaguar la plus avancée technologiquement jamais conçue. La Jaguar la plus aérodynamique : des volets actifs, un aileron déployable à trois niveaux et une optimisation des flux d’air permettent d’atteindre un coefficient de traînée de 0,23.

des volets actifs, un aileron déployable à trois niveaux et une optimisation des flux d’air permettent d’atteindre un coefficient de traînée de 0,23. Une conduite digne d’une Jaguar : deux personnalités dynamiques. D’importantes réserves de puissance. Un confort raffiné et une répartition des masses de 50:50. L’essence même de Jaguar.

deux personnalités dynamiques. D’importantes réserves de puissance. Un confort raffiné et une répartition des masses de 50:50. L’essence même de Jaguar. Une puissance toujours disponible : la Jaguar de série la plus puissante, avec jusqu’à 1 030 ch et 1 365 Nm. Type 01 passe de 100 à 180 km/h en 4,0 secondes et de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.

la Jaguar de série la plus puissante, avec jusqu’à 1 030 ch et 1 365 Nm. Type 01 passe de 100 à 180 km/h en 4,0 secondes et de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Liberté électrique : architecture 850 V et batterie de 118 kWh utilisables offrant une autonomie EPA estimée jusqu’à 400 miles. Jusqu’à 320 miles d’autonomie à vitesse autoroutière soutenue.

architecture 850 V et batterie de 118 kWh utilisables offrant une autonomie EPA estimée jusqu’à 400 miles. Jusqu’à 320 miles d’autonomie à vitesse autoroutière soutenue. Colonne centrale : l’habitacle est divisé en quatre espaces individuels, avec des éléments de finition en aluminium anodisé effet laiton soulignant les dimensions de Type 01.

l’habitacle est divisé en quatre espaces individuels, avec des éléments de finition en aluminium anodisé effet laiton soulignant les dimensions de Type 01. Une clarté cristalline : un écran OLED de 24 pouces en verre unique optimise la luminosité et la lisibilité. Un écran tactile central de 7 pouces, inspiré des smartphones, commande les principales fonctions.

un écran OLED de 24 pouces en verre unique optimise la luminosité et la lisibilité. Un écran tactile central de 7 pouces, inspiré des smartphones, commande les principales fonctions. Une véritable scène sonore : le système Jaguar Immersive Sound enveloppe les occupants, avec Sensory Audio et la première Panoramic Soundbar automobile, couvrant toute la largeur et toute la gamme sonore.

le système Jaguar Immersive Sound enveloppe les occupants, avec Sensory Audio et la première Panoramic Soundbar automobile, couvrant toute la largeur et toute la gamme sonore. Fabriquée en Grande-Bretagne : Type 01 est conçue, développée et fabriquée au Royaume-Uni.

Un GT quatre portes comme aucun autre

Jaguar Type 01 inaugure une nouvelle ère. Un luxueux GT quatre portes qui se distingue de toutes les autres voitures électriques, tant par son design que par sa conduite. Une voiture qui ne copie rien.

Type 01 est la première Jaguar de série née de la nouvelle philosophie créative du modernisme exubérant. Basse, avec un long capot, une silhouette élancée et une présence spectaculaire, elle ne passe jamais inaperçue – le meilleur de l’héritage Jaguar, réinterprété dans un luxueux GT électrique tourné vers l’avenir.

Type 01 se caractérise par des proportions spectaculaires et des surfaces épurées. Imaginée dans le studio de design, sur une feuille blanche et sans contraintes, puis perfectionnée en soufflerie, elle est le fruit d’une collaboration étroite entre designers et ingénieurs pour concrétiser la vision stylistique originale. La Jaguar la plus aérodynamique jamais conçue, sans aucun compromis sur la pureté du design.

Concrétiser la vision Jaguar d’un GT électrique moderne à quatre portes, développant plus de 1 000 ch et offrant le caractère de conduite emblématique de la marque nécessitait une nouvelle architecture de carrosserie. Rien dans l’univers automobile ne pouvait répondre aux exigences de la silhouette spectaculaire et de la conduite exaltante de Type 01. Elle repose donc sur une architecture propre à Jaguar, conçue, développée et fabriquée au cœur du Royaume-Uni.

L’ingénierie créative et la recherche constante de cette architecture exclusivement électrique permettent à Type 01 d’afficher ses proportions distinctives et son comportement dynamique captivant. Le résultat : la Jaguar la plus avancée technologiquement à ce jour, avec plus de 360 demandes de brevets. La Jaguar de série la plus puissante jamais créée se resserre autour du conducteur grâce à une répartition des masses de 50:50. Deux personnalités dynamiques réunies en une seule expérience de conduite exceptionnelle. D’importantes réserves de puissance et un confort raffiné.

La technologie tri-moteur avec répartition intelligente du couple permet de transmettre précisément la puissance là où elle est nécessaire, avec jusqu’à 1 030 ch et 1 365 Nm de couple. Type 01 passe de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Au-delà de l’accélération pure, elle procure la sensation de disposer en permanence d’une puissance en réserve. Son accélération en reprise en témoigne, avec un passage de 100 à 180 km/h en seulement 4,0 secondes. Le savoir-faire de l’équipe Jaguar TCS Racing de Formule E, double championne du monde, a contribué à affiner son caractère unique.

Une batterie de 118 kWh et une architecture 850 V permettent aux clients d’effectuer jusqu’à 99,7 % de leurs trajets sans interruption, avec une autonomie EPA estimée jusqu’à 400 miles (jusqu’à 450 miles / 720 km selon le cycle WLTP) et la possibilité de récupérer jusqu’à 200 miles (321 km) d’autonomie en seulement 13 minutes grâce à une recharge rapide DC de 350 kW.

Chaque trajet à bord de Type 01 devient une expérience. De la signature visuelle de son extérieur à son habitacle spectaculaire. La palette de couleurs extérieure met en valeur les surfaces pures de Type 01. Les clients peuvent choisir entre des teintes brillantes ou satinées qui accentuent son caractère monolithique. Le Fender Ingot extérieur met en valeur le célèbre Leaper, réalisé avec une grande précision.

À l’intérieur, une colonne centrale parcourt toute la longueur de l’habitacle afin de créer des espaces individuels pour chaque occupant. Elle est soulignée de chaque côté par des éléments inspirés du laiton qui s’étendent de l’avant à l’arrière, accentuant la dimension longitudinale de l’intérieur.

L’Interactive Driver Display – un écran OLED de 24 pouces en verre unique – place le contrôle directement devant le conducteur, offrant une clarté exceptionnelle et donnant accès au nouveau système Jaguar Infotainment intuitif. Un écran supplémentaire de 7 pouces, inspiré des smartphones et placé entre le conducteur et le passager avant, met les commandes essentielles à portée de main. Un système audio immersif crée un véritable mur de son grâce à la Panoramic Soundbar, couvrant toute la largeur du véhicule et toute la gamme sonore, associée aux sièges Sensory Audio.

Rawdon Glover, Managing Director, Jaguar, déclare : « De son design spectaculaire à sa conduite captivante, Type 01 concentre l’essence de Jaguar dans une voiture pour une nouvelle ère. Les Jaguar doivent être des objets de désir et rester culturellement pertinentes – c’est leur environnement naturel et c’est là que Jaguar revient. Type 01 constitue le socle de la marque, sans aucun compromis entre design et ingénierie dans notre quête de réinventer Jaguar pour le XXIe siècle. »

DESIGN

Des proportions exubérantes : ligne de toit basse, porte-à-faux avant court, long capot, porte-à-faux arrière allongé et roues de 23 pouces. Présence et caractère sous tous les angles.

ligne de toit basse, porte-à-faux avant court, long capot, porte-à-faux arrière allongé et roues de 23 pouces. Présence et caractère sous tous les angles. Le Leaper : le Fender Ingot extérieur, avec sa finition effet laiton, souligne les proportions et le long capot de Type 01 et intègre le Leaper gravé au laser.

le Fender Ingot extérieur, avec sa finition effet laiton, souligne les proportions et le long capot de Type 01 et intègre le Leaper gravé au laser. La Jaguar la plus aérodynamique : les volets actifs, l’aileron déployable à trois niveaux et l’optimisation des flux d’air permettent d’atteindre un coefficient de traînée de 0,23 Cd.

les volets actifs, l’aileron déployable à trois niveaux et l’optimisation des flux d’air permettent d’atteindre un coefficient de traînée de 0,23 Cd. Portes sans encadrement : le nouveau design breveté du cant rail utilise une technique de sertissage à rayon réduit pour assurer une transition élégante entre le vitrage et la carrosserie.

le nouveau design breveté du cant rail utilise une technique de sertissage à rayon réduit pour assurer une transition élégante entre le vitrage et la carrosserie. Une sculpture monolithique : lignes horizontales, feux arrière dissimulés, épaules puissantes et hayon plein créent une présence monolithique.

lignes horizontales, feux arrière dissimulés, épaules puissantes et hayon plein créent une présence monolithique. Phares fins : les phares LED numériques sont les plus fins jamais installés sur une Jaguar, avec seulement 84 mm de hauteur et 17 000 pixels chacun.

les phares LED numériques sont les plus fins jamais installés sur une Jaguar, avec seulement 84 mm de hauteur et 17 000 pixels chacun. Palette extérieure : les différentes teintes mettent Type 01 particulièrement en valeur, avec des finitions brillantes et satinées.

les différentes teintes mettent Type 01 particulièrement en valeur, avec des finitions brillantes et satinées. Chromatic Moments : cette collection célèbre l’art et l’expression personnelle avec des badges uniques et deux peintures réalisées artisanalement. Elle est limitée à 60 exemplaires dans le monde.

cette collection célèbre l’art et l’expression personnelle avec des badges uniques et deux peintures réalisées artisanalement. Elle est limitée à 60 exemplaires dans le monde. Colonne centrale : l’habitacle est divisé en quatre espaces individuels, avec des éléments de finition en aluminium anodisé courant sur toute la longueur de l’intérieur pour souligner les dimensions de Type 01.

l’habitacle est divisé en quatre espaces individuels, avec des éléments de finition en aluminium anodisé courant sur toute la longueur de l’intérieur pour souligner les dimensions de Type 01. Technologie dissimulée : l’écran ClearSight Rear View, intégré dans la Panoramic Soundbar, remplace le rétroviseur traditionnel et se trouve directement dans le champ de vision du conducteur.

l’écran ClearSight Rear View, intégré dans la Panoramic Soundbar, remplace le rétroviseur traditionnel et se trouve directement dans le champ de vision du conducteur. Couleurs soigneusement sélectionnées : l’intérieur s’inspire des nuances superposées de la pierre travertin et du jeu de lumière et d’ombre.

l’intérieur s’inspire des nuances superposées de la pierre travertin et du jeu de lumière et d’ombre. Design Vision : la spécification de lancement constitue l’expression la plus fidèle du design Jaguar et la forme la plus pure de Type 01, imaginée par ceux qui l’ont créée.

Proportions, dimensions et présence exubérantes

Jaguar Type 01 est le premier véhicule de série à adopter la nouvelle philosophie créative du modernisme exubérant. Un luxueux GT quatre portes qui ne passe jamais inaperçu.

Ses proportions spectaculaires distinguent Type 01. Moderne et sophistiquée, avec des surfaces épurées, sa présence est immédiatement reconnaissable sous tous les angles. Ces proportions distinctives sont rendues possibles grâce à une nouvelle architecture de carrosserie sur mesure et à des innovations permettant de libérer la créativité du design.

Sa posture dynamique définit une silhouette élégante et ininterrompue de 5 235 mm de long pour 1 403 mm de haut. Son profil bas renforce son caractère spectaculaire, tandis que son court porte-à-faux avant, son long capot et son porte-à-faux arrière allongé lui confèrent une présence puissante. Le large capot plat, qui renforce l’aspect monolithique de Type 01, constitue un véritable exploit d’ingénierie : il est formé d’une seule pièce de carrosserie liée à un sous-châssis innovant, sans aucun compromis sur le raffinement ou le design.

Les imposantes roues de 23 pouces de série, avec des options de 21 pouces, représentent plus de la moitié de la hauteur de Type 01 et équilibrent les proportions spectaculaires entre la surface vitrée et la carrosserie. Elles donnent l’impression que le GT est en mouvement, même à l’arrêt. Le nouveau monogramme Jaguar apparaît au centre des roues, avec des inserts légers dont le brevet est en cours, optimisés pour les flux d’air.

La grande pièce en aluminium qui court autour de la partie inférieure de Type 01 ancre visuellement la voiture et renforce la précision des détails.

La grande « luxury gap » – distance entre le centre de l’essieu avant et la porte avant – est une signature des Jaguar historiques et reste inhabituelle sur les véhicules électriques. Sur Type 01, elle mesure 898 mm, soit 17 % de la longueur totale de la voiture, presque autant que sur l’E-type.

Le Fender Ingot, élément latéral emblématique, accentue cette grande distance et la posture ancrée de la voiture. C’est le seul endroit à l’extérieur de Type 01 où apparaît le Leaper, symbole historique de Jaguar. Il est gravé au laser sur une pièce anodisée effet laiton pour l’interprétation exclusive « Curated by Jaguar » Design Vision.

Type 01 est la Jaguar la plus aérodynamique jamais produite, avec un coefficient de traînée de 0,23 Cd. Ses surfaces extérieures travaillées sont modernes et épurées, créant présence et caractère. Designers et ingénieurs ont réalisé plus de 7 000 essais en soufflerie afin d’optimiser l’efficacité aérodynamique, tout en préservant la vision stylistique originale.

Type 01 repousse les limites de la fabrication automobile pour concrétiser cette vision. Le panneau latéral en aluminium comprend un panneau arrière dont la forme complexe nécessite un processus de pressage en six étapes afin d’obtenir une surface nette et sophistiquée, évoquant le mouvement d’un coup de stylo.

Baptisé « Impossible Panel », il intègre un concept inédit dans l’industrie avec des portes sans encadrement qui se ferment directement contre la carrosserie. La technique de sertissage à rayon réduit permet de dissimuler les joints du vitrage sans ajouter de garnitures esthétiques. La complexité devient simplicité.

Andrew Wheel, Design Development Director, JLR, déclare : « Jaguar Type 01 est le premier véhicule de série à mettre en œuvre notre nouvelle philosophie créative du modernisme exubérant. Elle est reconnaissable sous tous les angles, magnifiquement travaillée à l’intérieur comme à l’extérieur, avec des proportions spectaculaires, des détails innovants et des surfaces sophistiquées qui associent impact visuel et performances aérodynamiques. Avec Type 01, nous voulions créer une voiture qui transforme chaque trajet en une expérience, de son apparence à sa conduite et aux émotions qu’elle procure à ses occupants. Type 01 ne passera jamais inaperçue. »

Un nouveau visage pour Jaguar

Première représentante d’une nouvelle ère, Type 01 affiche le nouveau visage affirmé de Jaguar. Un design épuré et sophistiqué défini par le graphisme strikethrough, avec le nouveau device mark au centre de l’attention. La nouvelle signature lumineuse à quatre feux donne à Type 01 une identité affirmée et ancrée.

Les puissants phares de projection HD LED, dotés d’un nivellement automatique, d’un contrôle précis du faisceau et d’une projection d’accueil, sont les plus fins jamais installés sur une Jaguar. Ils ne mesurent que 84 mm de haut et disposent chacun de 17 000 pixels.

Type 01 préserve la pureté de son design grâce à une technologie parfaitement intégrée. À l’avant, les Active Vanes offrent une surface extérieure épurée lorsqu’elles sont fermées, puis s’ouvrent lorsque le système de propulsion et les freins nécessitent un refroidissement, tout en optimisant l’aérodynamisme.

Sur les côtés, les poignées de porte affleurantes respectent les surfaces épurées et peuvent se déployer malgré une couche de glace de 4 mm. À l’arrière, un aileron multi-niveaux n’apparaît que lorsque la situation l’exige.

Le design global de Type 01 se révèle particulièrement au niveau du Bonnet Strikethrough, à la base du pare-brise, qui brouille la frontière entre l’extérieur et l’intérieur en fusionnant visuellement le capot et la planche de bord.

L’arrière affirme une présence spectaculaire. Un hayon plein et sans vitrage ainsi que des épaules puissantes créent une sensation de solidité sculptée et donnent à Type 01 son caractère monolithique. Les feux arrière dissimulés jusqu’à leur activation sont intégrés dans des lignes horizontales traversantes, un élément graphique essentiel de la marque Jaguar, fruit de 4 000 heures de développement technique.

Alexey Andreev, Exterior Design Lead, JLR, déclare :

« L’avant de Type 01 est avant tout une question de présence. Défini par sa signature lumineuse à quatre feux, le nouveau visage de Jaguar est immédiatement reconnaissable, même à distance. Grâce à la nouvelle architecture JEA, nous pouvons mettre l’accent visuel sur la largeur de la voiture avec des feux positionnés haut et aux extrémités extérieures. À l’arrière, les surfaces épurées et ininterrompues mettent en valeur les épaules sculptées et créent une posture solide et monolithique, accentuant l’inimitable ligne horizontale traversante et rendant le départ de Type 01 aussi mémorable que son arrivée. »

Une palette de couleurs sur mesure

Conçue pour séduire à chaque regard, la palette extérieure de Type 01 met en valeur sa géométrie unique. Tonale et tactile.

Les clients peuvent exprimer leur personnalité grâce aux teintes Visionary Silver, Dramatic White, Iconic Black, Compelling Blue et Refined Grey, toutes disponibles en finition brillante.

Les finitions satinées, qui accentuent le caractère monolithique de la voiture et permettent de révéler chaque surface, sont proposées en Modernist Blue et Mesmerising Copper.

L’édition Design Vision constitue l’expression la plus fidèle du design Jaguar. La forme la plus pure de Type 01, telle qu’imaginée par ses créateurs. Sa finition Visionary Silver Satin évoque le métal anodisé et a été développée par Jaguar pour mettre en valeur chaque détail de ses surfaces sophistiquées.

Les jantes exclusives de 23 pouces Diamond Turned, avec inserts Metallic Black et Fender Ingot anodisés inspirés du laiton et ornés de Leapers gravés au laser, subliment le design spectaculaire. Ces éléments ont nécessité 500 heures de développement.

La collection Chromatic Moments

Les clients recherchant une véritable individualité peuvent opter pour la collection Chromatic Moments, qui célèbre l’art et l’expression personnelle avec des badges uniques sur la planche de bord et le strikethrough. La collection est limitée à 60 exemplaires dans le monde.

Deux peintures ont été développées exclusivement : French Ultramarine et London Red, représentant toutes deux les premiers chapitres de la réinvention de Jaguar.

French Ultramarine est associée à l’art et au prestige culturel. Il s’agit d’un pigment jamais utilisé auparavant dans le design automobile, qui repousse les limites de la technologie des couleurs avec un aspect satiné rappelant l’anodisation. Inspirée d’une teinte vénérée depuis la Renaissance et immortalisée par des artistes tels que Monet et Van Gogh, French Ultramarine incarne la réinvention audacieuse de Jaguar et son esprit rebelle.

London Red rend hommage à l’héritage britannique de Jaguar et s’inspire des trésors architecturaux et de la vitalité culturelle de la capitale. Des façades en briques rouges de l’époque victorienne aux murs cramoisis des galeries, cette teinte développée exclusivement par les équipes Jaguar chargées des matériaux et de la peinture célèbre l’art et l’innovation.

Un intérieur spectaculaire, sophistiqué et travaillé

Type 01 transforme chaque trajet en une expérience. Sa position de conduite basse de GT annonce les sensations à venir, enveloppant le conducteur dans un environnement à la fois protecteur et rassurant.

Une spectaculaire colonne centrale traverse toute la longueur de l’habitacle et crée quatre espaces individuels pour chaque occupant, tout en s’ouvrant pour révéler des espaces de rangement et porte-gobelets couleur laiton.

Les sièges conducteur et passager sont réglables électriquement dans 12 directions, chauffants et ventilés, avec fonction massage effet pierre chaude. Les sièges arrière rabattables 50:50 sont également chauffants et ventilés.

Le conducteur et les passagers disposent d’un contrôle complet de l’éclairage de l’habitacle, de jour comme de nuit, sous un toit panoramique en verre avec store virtuel réglable, de série.

Devant le conducteur se trouve un volant bicolore distinctif avec finition inspirée du laiton et un écran OLED de 24 pouces qui s’étend vers le centre de la voiture, combinant instrumentation et commande intuitive du nouveau système Jaguar Infotainment.

Un écran secondaire de 7 pouces, inspiré des smartphones, se trouve entre le conducteur et le passager avant et permet d’accéder facilement aux principales commandes, comme la climatisation et l’audio.

Un écran portrait de 7 pouces est également intégré à la colonne centrale et se trouve dans la console centrale arrière pour permettre aux passagers arrière de contrôler les fonctions de confort.

Les détails strikethrough sur la planche de bord assurent une transition fluide entre intérieur et extérieur. Les technologies dissimulées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires préservent les lignes épurées : porte-gobelets dissimulés, aérateurs escamotables, rangements coulissants, éclairage d’ambiance personnalisable à fines rayures et espaces de rangement révélant des touches de couleurs exubérantes.

Une Panoramic Soundbar couvrant toute la largeur et toute la gamme sonore, installée à la base du pare-brise, crée une scène sonore exceptionnelle exclusivement développée pour Type 01.

Andy Hart-Barron, Interior Design Director, JLR, déclare :

« Notre philosophie de design globale transpose la présence extérieure du véhicule dans une architecture intérieure distinctive. Type 01 souligne sa dimension longitudinale spectaculaire grâce à la colonne centrale – une véritable déclaration architecturale qui crée quatre espaces individuels. L’association de surfaces épurées, de matériaux et de technologies dissimulées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires se combine à la position de conduite basse pour offrir une expérience protectrice et rassurante, aussi bien lors d’une conduite calme que dynamique. »

Des harmonies de couleurs contemporaines et soigneusement sélectionnées

La palette intérieure s’inspire de la pierre travertin, reproduisant ses nuances superposées ainsi que le jeu de lumière et d’ombre.

Les sièges inspirés du mobilier, avec un minimum de coutures et des détails en forme d’ingot, créent une esthétique contemporaine.

Le textile innovant Woolblend Kvadrat DuoWeave enveloppe le cuir ou l’Ultrafabrics™ NeoGrain – un matériau léger inspiré des intérieurs architecturaux – et renforce le caractère artisanal de l’habitacle.

Trois harmonies intérieures représentent différentes interprétations de Jaguar :

The Light Story – Dusk Grey disponible en Ultrafabrics™ NeoGrain ou en cuir luxueux.  The Dark Story – Dark Oyster disponible en Ultrafabrics™ NeoGrain ou en cuir luxueux.

– Dusk Grey disponible en Ultrafabrics™ NeoGrain ou en cuir luxueux.  – Dark Oyster disponible en Ultrafabrics™ NeoGrain ou en cuir luxueux. The Original Story – première édition « Curated by Jaguar » Design Vision en Ultrafabrics™ NeoGrain Orchid White.

L’intérieur exclusif Design Vision associe le textile Dusk Grey Woolblend Kvadrat DuoWeave à l’Ultrafabrics™ NeoGrain Orchid White. Cette combinaison, la plus lumineuse disponible, raconte une histoire de légèreté, de luxe et de tranquillité, en hommage à l’intérieur visionnaire de Type 00.

Le tout est sublimé par une broderie unique sur les appuie-têtes : une interprétation artistique discrète du monogramme Jaguar qui se révèle progressivement sur le textile, comme le coup de pinceau d’un artiste.

Le modernisme exubérant – philosophie créative qui sous-tend Type 01 – prend vie à travers des touches de couleur dissimulées dans les espaces de rangement. Inattendues et surprenantes, elles se révèlent uniquement à l’ouverture, pour créer un effet de surprise.

Mary Crisp, Chief Materiality Designer, Jaguar, déclare :

« Les matériaux définissent ce que l’on ressent et le luxe ne signifie pas toujours en faire davantage. Les couleurs créent l’atmosphère, les textures riches apportent de la profondeur et les finitions inspirées du laiton donnent du caractère. Nous avons adopté une approche tactile et architecturale pour l’intérieur de Type 01. Des textiles luxueux qui procurent du plaisir au toucher et une palette inspirée de la pierre travertin se combinent pour créer un environnement contemporain et enveloppant. Le subtil jeu de lumière et d’ombre est complété par des touches de couleurs audacieuses qui donnent même aux gestes les plus simples, comme ouvrir un espace de rangement, un véritable sens du spectacle. »

COMPORTEMENT DYNAMIQUE

Une conduite digne d’une Jaguar : deux personnalités dynamiques. D’importantes réserves de puissance. Un confort raffiné et une répartition des masses de 50:50.

deux personnalités dynamiques. D’importantes réserves de puissance. Un confort raffiné et une répartition des masses de 50:50. Châssis avancé : suspension pneumatique à volume variable et amortisseurs actifs à double valve pour une maîtrise et une dynamique exceptionnelles.

suspension pneumatique à volume variable et amortisseurs actifs à double valve pour une maîtrise et une dynamique exceptionnelles. Un caractère unique : voie large, centre de gravité bas et calibration précise donnent à Type 01 une sensation résolument analogique.

voie large, centre de gravité bas et calibration précise donnent à Type 01 une sensation résolument analogique. Configuration tri-moteur : moteur avant de 260 kW et deux moteurs arrière de 310 kW. La gestion intégrée de la traction et les onduleurs au carbure de silicium à commutation rapide réagissent en une milliseconde.

moteur avant de 260 kW et deux moteurs arrière de 310 kW. La gestion intégrée de la traction et les onduleurs au carbure de silicium à commutation rapide réagissent en une milliseconde. La puissance là où elle est nécessaire : la technologie avancée de répartition du couple a d’abord été développée dans le monde virtuel, puis dans le monde réel.

la technologie avancée de répartition du couple a d’abord été développée dans le monde virtuel, puis dans le monde réel. Une puissance en réserve : jusqu’à 1 030 ch et 1 365 Nm grâce à la transmission intégrale électrique tri-moteur.

jusqu’à 1 030 ch et 1 365 Nm grâce à la transmission intégrale électrique tri-moteur. Un rayon de braquage réduit : la direction intégrale permet à Type 01 de tourner aussi serré qu’une voiture familiale compacte, avec un diamètre de braquage de 11,5 m.

la direction intégrale permet à Type 01 de tourner aussi serré qu’une voiture familiale compacte, avec un diamètre de braquage de 11,5 m. Modes de conduite : Jaguar, Dynamic, Efficient et Ice & Snow. Un cinquième mode Curated permet de personnaliser l’expérience.

Jaguar, Dynamic, Efficient et Ice & Snow. Un cinquième mode Curated permet de personnaliser l’expérience. Liberté électrique : architecture 850 V et batterie utilisable de 118 kWh offrant jusqu’à 400 miles EPA.

architecture 850 V et batterie utilisable de 118 kWh offrant jusqu’à 400 miles EPA. Tous les environnements : la technologie ThermAssist™ optimise la consommation énergétique et la température.

la technologie ThermAssist™ optimise la consommation énergétique et la température. Recharge rapide : jusqu’à 200 miles d’autonomie en seulement 13 minutes avec une recharge DC 350 kW.

jusqu’à 200 miles d’autonomie en seulement 13 minutes avec une recharge DC 350 kW. Recharge pratique : deux prises de recharge AC, une de chaque côté.

deux prises de recharge AC, une de chaque côté. Recharge à domicile : Jaguar Home Charger avec câble intégré.

Jaguar Home Charger avec câble intégré. Recharge publique : accès à un vaste réseau de bornes au Royaume-Uni et en Europe.

accès à un vaste réseau de bornes au Royaume-Uni et en Europe. Application Jaguar : contrôle et assistance de bout en bout directement depuis le smartphone.

Une conduite comme aucune autre

Type 01 possède deux personnalités distinctes réunies dans une seule voiture, incarnant l’essence même de Jaguar : d’importantes réserves de puissance et un confort raffiné.

Une délivrance de puissance fluide issue de la Jaguar la plus aérodynamique, raffinée et puissante jamais produite. Type 01 enveloppe le conducteur, prête à enchaîner les virages ou à traverser les continents avec confiance et maîtrise.

Les logiciels, le matériel et la propulsion de Type 01 sont le fruit de plus de 200 000 heures de tests et de mise au point.

La nouvelle architecture JEA, avec une rigidité en torsion de 51,7 kN/degré, constitue la structure intégrée carrosserie-batterie la plus rigide jamais produite par Jaguar. Elle offre une base idéale aux suspensions avant à double triangulation et arrière à bras intégrés.

Type 01 évolue avec la route, comme les Jaguar précédentes, mais avec un niveau de précision et de contrôle rendu possible par les technologies actuelles.

La suspension pneumatique dynamique adapte la hauteur de caisse à vitesse élevée afin d’améliorer l’efficacité. Le système analyse la route 500 fois par seconde et ajuste les amortisseurs 1 000 fois par seconde afin d’offrir en permanence un confort et une tenue de route optimaux.

Les fondamentaux géométriques de Type 01 créent un centre de gravité situé 60 mm sous le point de hanche du conducteur. Les sièges avant sont positionnés bas dans le châssis tandis que le centre de lacet se trouve entre les occupants avant, donnant l’impression que la voiture se resserre autour du conducteur.

Une répartition des masses de 50:50 garantit à Type 01 une excellente maîtrise en virage.

Type 01 bénéficie également de pneumatiques Pirelli™ spécialement développés pour elle. Les pneus exclusifs Pirelli P Zero sont disponibles en versions toutes saisons, hiver et été et peuvent générer jusqu’à 0,94 g d’accélération latérale.

La transmission intégrale à dominante arrière, associée à la technologie tri-moteur et à la répartition intelligente du couple, transmet la puissance là où elle est nécessaire.

Les moteurs électriques à aimants permanents atteignent jusqu’à 95 % d’efficacité maximale.

Les onduleurs au carbure de silicium à commutation rapide bénéficient du savoir-faire acquis par Jaguar TCS Racing en compétition.

Type 01 introduit également la technologie Jaguar de désactivation des onduleurs, actuellement en cours de brevet. Lorsque les performances ne sont pas nécessaires, les moteurs arrière peuvent être désactivés afin de fonctionner sur un seul essieu et d’ajouter jusqu’à 18 miles d’autonomie.

Tous les systèmes de Type 01 sont intégrés grâce au logiciel Bosch VDC 2.0, un système de stabilité prédictif de nouvelle génération développé avec les ingénieurs Jaguar.

Une puissance en réserve

Type 01 offre des performances impressionnantes et fluides, avec jusqu’à 1 030 ch et 1 365 Nm de couple disponibles sur toute la plage de vitesse.

À une vitesse stabilisée de 100 km/h, Type 01 n’utilise que 2 % de sa puissance disponible. Le reste est immédiatement disponible pour une accélération continue lorsque le conducteur en a besoin.

Type 01 mesure 5 235 mm de long tout en offrant un diamètre de braquage de seulement 11,5 m grâce à la direction intégrale.

La pédale de frein offre trois niveaux de récupération d’énergie : High, Medium et Low. Le mode Single Pedal associe freinage régénératif et contrôle du couple pour une conduite confortable et maîtrisée.

Les différents modes de conduite Jaguar, Dynamic, Efficient et Ice & Snow permettent d’adapter chaque trajet. Le mode Curated permet de personnaliser davantage l’expérience.

Liberté électrique

La batterie lithium-ion de 118 kWh de Jaguar Type 01 offre une autonomie EPA estimée jusqu’à 400 miles, et jusqu’à 450 miles / 720 km selon le cycle WLTP.

Elle permet de parcourir jusqu’à 320 miles à vitesse autoroutière sur une seule charge et de réaliser plus de 99,7 % des trajets sans interruption.

La batterie a subi des tests particulièrement exigeants, notamment un test d’immersion consistant à immerger 20 fois une batterie chaude dans de l’eau glacée à une profondeur d’un mètre.

Les batteries bénéficient d’une garantie de huit ans ou 100 000 miles.

La technologie ThermAssist™ optimise l’énergie en fonction des conditions climatiques et fonctionne entre -40 et +40 °C.

Elle permet notamment de récupérer la chaleur produite par les moteurs électriques pour chauffer l’habitacle ou la batterie.

La préconditionnement de la batterie prépare celle-ci avant la recharge afin qu’elle atteigne sa température optimale.

Une recharge simplifiée

L’architecture 850 V de Type 01 permet une recharge rapide et efficace.

Avec une recharge DC de 350 kW, il est possible de récupérer jusqu’à 200 miles (321 km) d’autonomie en seulement 13 minutes et de passer de 10 à 80 % en environ 22 minutes.

La recharge AC peut atteindre 22 kW.

Deux prises de recharge AC sont intégrées de série, une de chaque côté de la voiture.

À domicile, le Jaguar Home Charger dispose d’un câble de 7,5 mètres et peut être piloté via l’application Jaguar.

À l’extérieur, les clients bénéficient d’un accès à un vaste réseau de bornes publiques au Royaume-Uni et en Europe. Aux États-Unis, Type 01 est compatible avec le standard NACS et le réseau Tesla Supercharger.

L’application Jaguar permet de gérer la recharge, de rechercher les bornes, de vérifier leur disponibilité en temps réel et de payer la recharge.

INGÉNIERIE CRÉATIVE

Fondations pionnières : plus de 360 demandes de brevets, notamment pour l’architecture JEA et la propulsion de pointe.

plus de 360 demandes de brevets, notamment pour l’architecture JEA et la propulsion de pointe. Éprouvée sur circuit : les enseignements de Jaguar TCS Racing ont permis d’intégrer une approche issue de la compétition.

les enseignements de Jaguar TCS Racing ont permis d’intégrer une approche issue de la compétition. Portes sans encadrement : nouveau design breveté du cant rail utilisant une technique de sertissage à rayon réduit.

nouveau design breveté du cant rail utilisant une technique de sertissage à rayon réduit. Une réflexion ingénieuse : la structure avant Tri-Apex Node maximise la taille et la capacité énergétique de la batterie sans compromettre les proportions.

la structure avant Tri-Apex Node maximise la taille et la capacité énergétique de la batterie sans compromettre les proportions. Innovation structurelle : la conception de la batterie libère de l’espace pour les passagers tandis que le boîtier haute tension breveté sert également de renfort de suspension.

la conception de la batterie libère de l’espace pour les passagers tandis que le boîtier haute tension breveté sert également de renfort de suspension. The Impossible Panel : les panneaux de carrosserie ont nécessité un développement minutieux faisant appel à des compétences et techniques traditionnelles.

les panneaux de carrosserie ont nécessité un développement minutieux faisant appel à des compétences et techniques traditionnelles. Aérodynamique active : aileron arrière déployable à trois niveaux et Active Vanes pour préserver le design et optimiser l’efficacité.

aileron arrière déployable à trois niveaux et Active Vanes pour préserver le design et optimiser l’efficacité. Rapide et évolutive : la nouvelle architecture électrique repose sur les principes des véhicules définis par logiciel.

la nouvelle architecture électrique repose sur les principes des véhicules définis par logiciel. Intégration ADAS : radar avant dissimulé derrière le device mark Jaguar et chauffé pour garantir des performances optimales toute l’année.

Conçue autour de la vision

La réalisation des proportions uniques, de la silhouette ininterrompue et des caractéristiques technologiques de Type 01 nécessitait une nouvelle approche.

Plus de 360 brevets ont été déposés pour permettre la réalisation de Type 01. Les ingénieurs ont tiré parti du savoir-faire de Jaguar TCS Racing afin d’intégrer une approche inspirée de la compétition dans le développement de la nouvelle architecture JEA.

Cette architecture exclusive et sur mesure pour Jaguar permet d’obtenir les dimensions distinctives qui donnent à Type 01 sa présence reconnaissable et son comportement captivant.

Type 01 possède les fondations les plus robustes jamais conçues pour une Jaguar, avec une structure composée à 73 % d’aluminium et une rigidité en torsion de 51,7 kN/degré.

La batterie de 118 kWh est intégrée au châssis aux côtés du moteur électrique et de la boîte de vitesses disposés verticalement.

Les portes sans encadrement et les vitrages affleurants se ferment parfaitement contre un nouveau cant rail. La technique de sertissage à rayon réduit crée une transition nette entre le vitrage et la carrosserie, sans garnitures ni joints visibles.

Thomas Müller, Chief Technology Officer, JLR, déclare :

« Le magnifique design, l’ingénierie créative et les capacités technologiques de Jaguar Type 01 racontent une histoire interconnectée. Des innovations d’ingénierie conçues pour permettre le design fonctionnent toutes en parfaite harmonie. Un engagement sans faille envers notre philosophie de design et nos proportions spectaculaires nous a conduits vers notre architecture sur mesure, qui permet à son tour le caractère dynamique et les performances distinctives de Type 01, lui permettant de se conduire comme aucune autre voiture électrique tout en restant une véritable Jaguar. »

Innovation structurelle

Les batteries installées sous le plancher ont traditionnellement tendance à augmenter la hauteur du toit, mais ce n’est pas le cas pour Type 01.

L’architecture unique permet à la batterie de s’étendre devant l’habitacle afin de maximiser l’autonomie sans compromettre la hauteur du véhicule.

Les éléments structurels Tri-Apex Node spécialement conçus répartissent l’énergie en cas de collision frontale et peuvent absorber jusqu’à 26 tonnes lors d’un impact.

En cas de choc latéral, la batterie elle-même absorbe 70 % de l’énergie de la collision.

Cette innovation permet d’intégrer 32 cellules supplémentaires, offrant jusqu’à 70 miles d’autonomie et 150 ch supplémentaires.

Le boîtier haute tension structurel breveté, qui abrite le système avancé de gestion de l’énergie de la batterie, est positionné entre les roues avant, à 350 mm en avant de la cloison, et sert également de renfort pour la suspension avant.

La batterie sous le plancher est divisée afin de créer davantage d’espace vertical pour les jambes et d’améliorer le confort des passagers arrière, tout en conservant la ligne de toit basse et spectaculaire.

The Impossible Panel

Type 01 repousse les limites de l’industrie dans la fabrication des panneaux de carrosserie en aluminium.

Le panneau arrière latéral a nécessité un développement minutieux faisant appel à des techniques et compétences traditionnelles afin d’obtenir ses surfaces nettes et sophistiquées.

Les ingénieurs ont consacré plus de 1 500 heures à perfectionner le pressage du panneau afin de créer cinq plans différents au point où trois lignes de caractère convergent.

Jaguar a utilisé des techniques traditionnelles et son expertise historique en matière de pressage de carrosserie pour créer The Impossible Panel.

Fabriqué à Halewood, il nécessite un processus en six étapes et une pression de 2 500 tonnes exercée par une machine haute de quatre étages.

Type 01 établit ainsi une nouvelle référence en matière de formage à froid de l’aluminium dans la production automobile, sans impact sur les temps de fabrication.

Optimisation de l’efficacité

La capacité de la batterie et l’efficacité énergétique déterminent l’autonomie. Jaguar a maximisé les deux pour Type 01.

La collaboration étroite entre les équipes design et ingénierie, au travers de milliers de simulations en soufflerie, a permis une optimisation complète des flux d’air.

Dans un exemple, le fait de retravailler de quelques millimètres l’angle avant et de rediriger l’air le long des flancs et de l’arrière de Type 01 a permis d’ajouter 12 miles d’autonomie.

Les proportions spectaculaires de Type 01, son soubassement sculpté, les contours inhabituels de The Impossible Panel et son arrière vertical contribuent à maîtriser les flux d’air.

Cela crée une zone de haute pression générant 4 kg de poussée aérodynamique positive afin de propulser la voiture vers l’avant, plutôt que la dépression plus conventionnelle qui génère de la traînée.

Un aileron arrière déployable intelligent, dont le brevet est en cours, optimise davantage les flux d’air.

Type 01 s’abaisse de 15 mm en phase de croisière lorsque l’aileron est actif. Son système à trois niveaux reste dissimulé à basse vitesse puis se déploie de sept degrés au-delà de 80 km/h afin de réduire la traînée sur autoroute et d’augmenter l’autonomie jusqu’à trois miles.

À plus de 155 km/h, l’aileron passe à un angle de 21 degrés en mode d’équilibre aérodynamique et génère jusqu’à 75 kg d’appui, améliorant la stabilité tout en conservant la même efficacité aérodynamique.

Les Active Vanes situées à l’avant s’ouvrent et se ferment automatiquement afin d’équilibrer le refroidissement des freins et du groupe motopropulseur avec l’efficacité aérodynamique. Elles peuvent ajouter jusqu’à 27 miles d’autonomie.

Rapide. Puissante. Évolutive.

Type 01 utilise la dernière architecture électrique de Jaguar et adopte les principes des véhicules définis par logiciel.

Grâce à la technologie Software Over The Air (SOTA), Type 01 pourra évoluer avec le temps et être mise à jour plus facilement et plus rapidement que toutes les Jaguar précédentes.

Le contrôleur central du cockpit, alimenté par NVIDIA™, offre une puissance de traitement dix fois supérieure aux générations précédentes.

Les logiciels de Type 01 ont fait l’objet de 150 000 tests différents, représentant des dizaines de milliers d’heures.

Le système ADAS de Jaguar utilise 10 caméras extérieures, cinq radars et 12 capteurs à ultrasons.

Le système de caméra 3D Surround est associé à l’écran ClearSight Rear View afin d’offrir une vision à 360 degrés lors des manœuvres dans les rues étroites.

TECHNOLOGIE

Une clarté cristalline : écran OLED de 24 pouces en verre unique optimisant luminosité et lisibilité. Écran tactile central de 7 pouces inspiré des smartphones pour les fonctions essentielles.

écran OLED de 24 pouces en verre unique optimisant luminosité et lisibilité. Écran tactile central de 7 pouces inspiré des smartphones pour les fonctions essentielles. Une vision parfaite : écran ClearSight Rear View intégré à la Panoramic Soundbar et associé à la caméra 3D Surround, remplaçant le rétroviseur traditionnel.

écran ClearSight Rear View intégré à la Panoramic Soundbar et associé à la caméra 3D Surround, remplaçant le rétroviseur traditionnel. Une véritable scène sonore : système Jaguar Immersive Sound enveloppant les occupants, avec sièges Sensory Audio et Panoramic Soundbar couvrant toute la largeur.

système Jaguar Immersive Sound enveloppant les occupants, avec sièges Sensory Audio et Panoramic Soundbar couvrant toute la largeur. Dialogue naturel : nouvel assistant vocal puissant et intuitif capable de comprendre des instructions conversationnelles et complexes.

nouvel assistant vocal puissant et intuitif capable de comprendre des instructions conversationnelles et complexes. Écosystème électrique : recherche des bornes de recharge directement depuis l’écran tactile et Connected Navigation Pro optimisant les itinéraires.

recherche des bornes de recharge directement depuis l’écran tactile et Connected Navigation Pro optimisant les itinéraires. Respirer un air pur : Cabin Air Purification Pro élimine les allergènes, toxines et particules nocives.

Cabin Air Purification Pro élimine les allergènes, toxines et particules nocives. Personnalisation de l’ambiance : diffuseur de parfum et pare-soleil virtuel pour le toit panoramique.

Intuitive et instinctive

Type 01 privilégie les technologies qui facilitent la vie sans jamais dominer l’architecture intérieure.

Le nouvel écran conducteur de 24 pouces place les informations et commandes exactement là où elles sont nécessaires. Il offre une clarté exceptionnelle et intègre le nouveau système Jaguar Infotainment.

Un écran secondaire de 7 pouces, placé entre le conducteur et le passager avant, permet d’accéder facilement aux fonctions fréquemment utilisées, comme la climatisation quatre zones ou le volume audio.

Une nouvelle commande vocale, plus naturelle, permet de comprendre des instructions conversationnelles et multi-étapes afin que le conducteur puisse garder les mains sur le volant et les yeux sur la route.

L’écran ClearSight Rear View est positionné à la même hauteur que les rétroviseurs extérieurs afin de réduire l’effort d’accommodation visuelle.

Une expérience sonore enveloppante

Le système Jaguar Immersive Sound, développé avec Meridian™, est au cœur de l’expérience Type 01.

La Panoramic Soundbar intègre 13 haut-parleurs répartis sur toute la largeur de la planche de bord, à la base du pare-brise.

Un total de 25 haut-parleurs supplémentaires s’ajoute aux 13 haut-parleurs de la Panoramic Soundbar, créant un véritable mur sonore.

Le système Jaguar Immersive Sound à 38 haut-parleurs offre une expérience audio originale conçue pour repousser les limites.

Sensory Audio apporte une dimension supplémentaire au conducteur et au passager avant en créant une connexion physique avec la musique grâce aux sièges.

Connectivité intelligente

Jaguar Infotainment est rapide et évolue au fil du temps grâce aux mises à jour Software Over The Air.

Apple CarPlay™ et Android Auto sans fil sont proposés de série. La recharge sans fil permet de recharger deux appareils simultanément.

Un hotspot Wi-Fi 5G intégré peut connecter jusqu’à huit appareils.

La bibliothèque d’applications intégrée prend en charge des applications audio, de jeux, de points d’intérêt et de productivité telles que Spotify™ et Amazon Music™.

Connected Navigation Pro intègre le trafic en temps réel et la planification d’itinéraire en ligne.

Jaguar Route Planning optimise la consommation d’énergie et fournit une estimation précise de l’autonomie.

Le système peut automatiquement programmer les arrêts de recharge lorsque cela est nécessaire et privilégier les bornes Jaguar Charging.

L’ensemble est intégré à l’application Jaguar afin que les clients puissent planifier leur itinéraire avant même de quitter leur domicile.

L’ambiance idéale

Les clients de Type 01 peuvent personnaliser l’ambiance de l’habitacle grâce à trois modes prédéfinis : Comfort, Energise et Custom.

Ces modes activent différentes technologies, notamment l’éclairage d’ambiance et les sièges massants.

Un diffuseur de parfum permet de personnaliser davantage l’environnement, tandis que le pare-soleil virtuel du toit panoramique protège l’habitacle lorsque nécessaire.

Cabin Air Purification Pro élimine les allergènes, toxines et particules nocives afin de contribuer à maintenir la vigilance du conducteur.

La fonction Purge permet de renouveler l’air de l’habitacle avant le départ et peut être activée à distance via l’application Jaguar.

Enfin, la technologie Active Road Noise Cancellation à cinq canaux réduit les bruits de roulement afin d’offrir une expérience de conduite presque silencieuse.

FIN

NOTES AUX ÉDITEURS Type 01

Type 01 inaugure une nouvelle ère pour Jaguar.

Conçue, développée et fabriquée au Royaume-Uni, Type 01 est la première Jaguar de série créée sur l’architecture électrique Jaguar Electric Architecture (JEA), une plateforme dédiée permettant une approche entièrement nouvelle du design, des proportions et de l’expérience des occupants.

GT quatre portes de luxe, Type 01 incarne la nouvelle vision de Jaguar en matière de luxe moderne, combinant design spectaculaire, savoir-faire artisanal et innovation pour créer une présence immédiatement reconnaissable et une connexion émotionnelle.

Type 01 est la première représentante d’une nouvelle génération de Jaguar. Son nom fait référence à la fois à l’héritage légendaire de Jaguar et à son avenir entièrement électrique : « Type » fait écho aux modèles emblématiques du passé, « 0 » symbolise l’absence d’émissions à l’échappement et « 1 » représente le premier modèle d’une nouvelle génération.

Les commandes devraient ouvrir début 2027, avec les premières livraisons clients prévues au second semestre de la même année.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Smeia, Société Méditerranéenne pour l’Industrie Automobile, est l’importateur exclusif au Maroc des marques BMW, Motos BMW, MINI, Defender, Range Rover, Mazda, Jaguar et des pièces de rechange.

Jaguar Land Rover est la propriété du constructeur indien Tata. Il s’appuie sur deux marques emblématiques : Land Rover, premier constructeur mondial de véhicules tout-terrain premium, et Jaguar, l’une des plus grandes marques de berlines sportives de luxe et de voitures de sport. L’objectif de Jaguar Land Rover est de créer des produits de tout premier ordre auxquels ses clients s’attacheront pour la vie.

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