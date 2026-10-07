Jorge Vilda n’est plus le sélectionneur des Lionnes de l’Atlas

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale féminine « A », le Français Eric Blahic, a convoqué 31 joueuses pour un stage de préparation qui se déroule au Complexe Mohammed VI de football.

Ce stage sera ponctué de deux matchs amicaux face à l’Ouzbékistan les 09 et 12 octobre, indique mercredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Le premier match, programmé à 20h00, se déroulera au stade Moulay El Hassan de Rabat alors que le second se jouera au stade Al Madina à 18h00 lundi prochain.

Une séance d’entraînement ouverte à la presse pendant les quinze premières minutes sera programmée jeudi à la veille du premier match, à partir de 18h00 au stade Moulay El Hassan, précise la même source.

Ci-après la liste des joueuses convoquées:

1- Ines Arouaissa – Saint Malo

2- Fatima Ezzahra El Jabraoui – AS FAR

3- Zineb El Arari – RS Berkane

4- Khadija Errmichi – AS FAR

5- Zineb Redouani – Badalona

6- Rania Boutiebi – Brugge

7- Djennah Cherif – Les Louvieroises

8- Hanane Ait Elhaj – Deportivo Alavés

9- Inara Bouker – KAA Gent

10- Jade Nassi – Le Havre

11- Nouhaila Benzina – AS FAR

12- Hajar Said – Paris FC

13- Meryem Atiq – FUS Rabat

14- Ikram Neddar – Frosinonecalcio

15- Fatima El Ghazouani – AS FAR

16- Elodie Nakkach – Servette

17- Melek Hader – Utrecht

18- Yasmin Mrabet – Valencia CF

19- Samya Mesnaoui – AS FAR

20- Assala Gharrou – FUS Rabat

21- Soumia Hady – RS Berkane

22- Sanaa Mssoudy – FC Fleury

23- Imane Touriss – AS FAR

24- Sakina Ouzraoui – Madrid CFF

25- Lina Jamai – FC Porto

26- Kaoutar Azraf – FC Barcelona

27- Ghizlane Chebbak – AS FAR

28- Salma Temmar – FUS Rabat

29- Ibtissam Jraidi – Al Hilal

30- Yasmin Zouhir – Real Madrid

31- Nadia Laftah – AS FAR