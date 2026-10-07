Jorge Vilda n’est plus le sélectionneur des Lionnes de l’Atlas
Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale féminine « A », le Français Eric Blahic, a convoqué 31 joueuses pour un stage de préparation qui se déroule au Complexe Mohammed VI de football.
Ce stage sera ponctué de deux matchs amicaux face à l’Ouzbékistan les 09 et 12 octobre, indique mercredi la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.
Le premier match, programmé à 20h00, se déroulera au stade Moulay El Hassan de Rabat alors que le second se jouera au stade Al Madina à 18h00 lundi prochain.
Une séance d’entraînement ouverte à la presse pendant les quinze premières minutes sera programmée jeudi à la veille du premier match, à partir de 18h00 au stade Moulay El Hassan, précise la même source.
Ci-après la liste des joueuses convoquées:
1- Ines Arouaissa – Saint Malo
2- Fatima Ezzahra El Jabraoui – AS FAR
3- Zineb El Arari – RS Berkane
4- Khadija Errmichi – AS FAR
5- Zineb Redouani – Badalona
6- Rania Boutiebi – Brugge
7- Djennah Cherif – Les Louvieroises
8- Hanane Ait Elhaj – Deportivo Alavés
9- Inara Bouker – KAA Gent
10- Jade Nassi – Le Havre
11- Nouhaila Benzina – AS FAR
12- Hajar Said – Paris FC
13- Meryem Atiq – FUS Rabat
14- Ikram Neddar – Frosinonecalcio
15- Fatima El Ghazouani – AS FAR
16- Elodie Nakkach – Servette
17- Melek Hader – Utrecht
18- Yasmin Mrabet – Valencia CF
19- Samya Mesnaoui – AS FAR
20- Assala Gharrou – FUS Rabat
21- Soumia Hady – RS Berkane
22- Sanaa Mssoudy – FC Fleury
23- Imane Touriss – AS FAR
24- Sakina Ouzraoui – Madrid CFF
25- Lina Jamai – FC Porto
26- Kaoutar Azraf – FC Barcelona
27- Ghizlane Chebbak – AS FAR
28- Salma Temmar – FUS Rabat
29- Ibtissam Jraidi – Al Hilal
30- Yasmin Zouhir – Real Madrid
31- Nadia Laftah – AS FAR