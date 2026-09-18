Amrabat: «Je n’ai jamais réclamé davantage de temps de jeu»

L’international marocain Sofyan Amrabat a assuré que porter le maillot de la sélection nationale restait un immense honneur à ses yeux, soulignant qu’il était toujours prêt à servir l’équipe, quel que soit le nombre de minutes qu’il dispute.

Dans des déclarations accordées à «ESPN», Amrabat a déclaré : «C’est un immense honneur de représenter mon pays. Que je joue 90 minutes, 20 minutes, 10 minutes ou que je ne joue pas du tout, je suis toujours prêt à donner le meilleur pour l’équipe. Je n’ai jamais réclamé davantage de temps de jeu. Dans le football, il faut le mériter»

Le milieu de terrain marocain a ajouté : «Il ne s’agit pas de moi, mais de l’équipe. Je souhaite le meilleur au sélectionneur et à la sélection. Je n’aime pas les échanges d’accusations»

Amrabat a également démenti tout différend avec le sélectionneur national, avant de saluer son coéquipier Ethan Bouaddi : «C’est un excellent joueur et une personne très sympathique. Je lui souhaite tout le meilleur»