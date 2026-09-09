Affaire Sofyan Amrabat: les Marocains affichent leur soutien à Mohamed Ouahbi (PHOTOS)

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Sofyan Amrabat a annoncé qu’il ne souhaitait plus représenter la sélection nationale sous la direction de l’actuel sélectionneur, Mohamed Ouahbi. Le joueur a toutefois précisé qu’il ne prenait pas sa retraite internationale, mais qu’il refusait de jouer sous les ordres du technicien pour des raisons personnelles.

Suite à cette décision, l’international marocain a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des supporters marocains, dont une grande partie a pris position en faveur de Mohamed Ouahbi. La majorité des internautes marocains ayant commenté cette annonce, ainsi que plusieurs pages consacrées aux Lions de l’Atlas, ont affiché leur soutien au sélectionneur national, rejetant la manière dont Amrabat a annoncé son refus de défendre les couleurs du Maroc sous sa direction.

« Soutien total au sélectionneur national Mohamed Ouahbi. Aucun joueur n’est au-dessus de la sélection. Une place de titulaire se gagne par le travail et les performances, pas sur les réseaux sociaux », a réagi un internaute.

Les premières tensions entre Mohamed Ouahbi et Sofyan Amrabat seraient apparues après l’élimination du Maroc de la Coupe du monde 2026. L’ancien joueur du Real Betis aurait mal accepté son statut de remplaçant, le sélectionneur lui ayant préféré le duo Ayyoub Bouaddi–Neil El Aynaoui au milieu défensif.

H.M.