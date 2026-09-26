À 17 ans, Abdellah Ouazane entre dans l’histoire du football marocain

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Abdellah Ouazane est entré dans l’histoire du football marocain, ce vendredi soir, à l’occasion du match entre le Maroc et le Gabon, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a fait entrer Abdellah Ouazane à la 76e minute, faisant de lui le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot des Lions de l’Atlas lors d’un match officiel dans l’histoire de la sélection marocaine.

Hashim Mastour reste le plus jeune joueur à avoir réalisé cette performance. Il avait fait ses débuts avec le Maroc en juin 2015, lors du match face à la Libye, à l’âge de 16 ans.