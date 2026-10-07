Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi (PHOTO)

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Cristiano Ronaldo a salué le parcours de Lionel Messi après le dernier match de l’Argentin avec sa sélection. Le Portugais a laissé un message sous une publication Instagram dans laquelle Messi revenait sur ses années avec l’Albiceleste.

« Leo, tant d’années passées à défendre ton pays et une histoire qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l’Argentine. Je t’embrasse », a écrit le capitaine portugais.

Ces quelques mots donnent une dimension particulière aux adieux de Messi. Pendant près de deux décennies, les deux attaquants ont incarné une rivalité qui a rythmé le football mondial, notamment lors de leurs années respectives au Real Madrid et au FC Barcelone. Leurs performances et leurs records ont nourri les débats, tandis qu’ils se partageaient une grande partie des récompenses individuelles. Ils totalisent ainsi treize Ballons d’Or : huit pour Messi et cinq pour Ronaldo.

Avec cet hommage, le Portugais témoigne de son estime pour le chemin parcouru par son rival sous le maillot argentin. Une aventure marquée notamment par le sacre au Mondial 2022, consécration majeure de la carrière internationale de Messi.

H.M.