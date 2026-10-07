ducation nationale : la CMR verse plus de 6.800 pensions aux nouveaux retraités

La Caisse Marocaine des Retraites annonce que l’opération de paiement des pensions au profit des nouveaux retraités relevant du Département de l’Education nationale a été réalisée avec succès. Ainsi, il a été procédé au paiement de plus de 6800 pensions au profit des affiliés mis à la retraite le 31 août 2026, après avoir atteint l’âge de la retraite ou suite à leurs demandes.

Cette réalisation, fruit d’une bonne coordination avec le Département de l’Education nationale et la Trésorerie Générale du Royaume a permis à ces nouveaux retraités de percevoir leurs pensions sans interruption de revenus, et ce dès le mois suivant leur date de mise à la retraite.