Scaloni sur les adieux de Messi : «Ce sera difficile de ne pas pleurer»

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Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a souligné jeudi que le match amical de l’Albiceleste contre le Bénin, le 6 octobre à Buenos Aires, offrira au capitaine Lionel Messi l’occasion « de faire ses adieux comme il le souhaite ».

« Ce sera difficile de ne pas pleurer ce jour-là, c’est un privilège de pouvoir être là », a déclaré le sélectionneur des finalistes du Mondial nord-américain cet été. L’octuple Ballon d’Or a annoncé fin août sa retraite internationale à 39 ans, mais il a été convoqué par Lionel Scaloni pour disputer ce match d’adieu.

Le technicien a expliqué avoir ainsi mis sa « pierre à l’édifice » pour une dernière rencontre de la superstar devant les supporters argentins.

« J’ai apporté ma pierre à l’édifice parce que je souhaite être présent à ses adieux et, comme aujourd’hui je ne sais pas si plus tard je serai encore là, nous avons tout fait pour qu’il puisse participer à ce match », a-t-il assuré.

Scaloni a par ailleurs estimé que l’attaquant de l’Inter Miami, qui a marqué début septembre son 100e but pour le club floridien, méritait de recevoir un nouveau Ballon d’Or, le 26 octobre. « S’il s’agit de récompenser le meilleur joueur… », a-t-il commenté, interrogé à ce sujet.

L’Argentine se prépare à Ezeiza, au sud de Buenos Aires, pour trois matches amicaux: contre la Bolivie mercredi prochain à Córdoba (centre) puis au stade Monumental contre le Burkina Faso le 3 octobre et le Bénin trois jours plus tard.

Le sélectionneur n’a pas fait de commentaire sur son avenir à la tête de l’Albiceleste, alors que son contrat arrive à échéance le 31 décembre. « En ce qui me concerne, il n’y a rien de nouveau », a-t-il dit, précisant ne pas avoir encore discuté avec le patron de la Fédération argentine, Claudio Tapia.

S.L.