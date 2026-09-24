Sport

Botola: voici le programme de la 1ère journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 septembre 2026 - 19:45
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme de la 1ère journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :

– Jeudi 24 septembre :

(20h00) Amal Tiznit – Ittihad Tanger

– Samedi 26 septembre :

(16h00) Union Touarga – FUS Rabat

(18h00) Difaâ El Jadida – COD Meknès

(20h00) Wydad Casablanca – Widad Témara

– Dimanche 27 septembre :

(16h00) Moghreb Tétouan – Renaissance Berkane

(18h00) Maghreb Fès – Renaissance Zemamra

(20h00) Kawkab Marrakech – Hassania Agadir

– Reporté :

AS FAR – Raja Casablanca

S.L

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)24 septembre 2026 - 19:45