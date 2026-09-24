Sport
Botola: voici le programme de la 1ère journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme de la 1ère journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :
– Jeudi 24 septembre :
(20h00) Amal Tiznit – Ittihad Tanger
– Samedi 26 septembre :
(16h00) Union Touarga – FUS Rabat
(18h00) Difaâ El Jadida – COD Meknès
(20h00) Wydad Casablanca – Widad Témara
– Dimanche 27 septembre :
(16h00) Moghreb Tétouan – Renaissance Berkane
(18h00) Maghreb Fès – Renaissance Zemamra
(20h00) Kawkab Marrakech – Hassania Agadir
– Reporté :
AS FAR – Raja Casablanca
S.L