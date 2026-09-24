BCP et Réseau Entreprendre Maroc renforcent leur soutien aux jeunes entrepreneurs

La Banque Centrale Populaire (BCP) et Réseau Entreprendre Maroc (REM), partenaires historiques engagés en faveur de l’entrepreneuriat, franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration avec la signature d’une convention visant à renforcer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et à faciliter leur accès au financement.

Ce partenariat renforcé entend rapprocher accompagnement entrepreneurial, financement et expertise afin de soutenir les jeunes entrepreneurs marocains dans la concrétisation et le développement de leurs projets.

Signé en présence de Mme Naziha Belkeziz, présidente-directrice générale du Groupe BCP, de M. Idriss Bensmail, directeur général de la BCP en charge de la Banque de détail, et de Mme Wafa Belmaachi, présidente de Réseau Entreprendre Maroc, cet accord traduit une ambition commune : créer des passerelles entre l’accompagnement entrepreneurial et le financement, afin de favoriser l’émergence d’entreprises solides, soutenir leur développement et contribuer à la dynamique de l’emploi au Maroc.

À travers cette convention, les deux partenaires proposent aux porteurs de projets sélectionnés par Réseau Entreprendre Maroc un parcours intégré combinant mentorat, expertise entrepreneuriale, structuration du projet, financement et services bancaires adaptés à chaque étape de leur développement.

Dans le cadre de son programme START, Réseau Entreprendre Maroc accompagne les entrepreneurs dans les phases de maturation, de lancement et de croissance de leurs projets, à travers un suivi personnalisé, un mentorat assuré par des chefs d’entreprise et l’octroi de prêts d’honneur.

En complément, la BCP facilite l’accès des bénéficiaires à des solutions de financement et à des services bancaires adaptés à leurs besoins, notamment grâce aux synergies développées avec la Fondation Création d’Entreprise (FCE) du Groupe BCP.

Cette complémentarité permet d’articuler les différentes dimensions du parcours entrepreneurial, de la structuration du projet à son financement, jusqu’à l’accompagnement de sa croissance. Pour les jeunes entrepreneurs, l’accès au financement constitue en effet une étape déterminante dans la concrétisation de leurs projets.

En associant son expertise bancaire à l’accompagnement proposé par REM, la BCP entend fluidifier cette transition et offrir aux entrepreneurs un cadre cohérent pour concrétiser leurs projets et soutenir leur croissance.

« En renforçant notre partenariat avec Réseau Entreprendre Maroc, nous réaffirmons notre volonté d’accompagner les entrepreneurs dans la durée et de faciliter leur accès à un écosystème capable de soutenir leurs ambitions et la croissance de leurs entreprises », souligne Mme Naziha Belkeziz, présidente-directrice générale du Groupe BCP.

De son côté, Mme Wafa Belmaachi, présidente de Réseau Entreprendre Maroc, souligne : « Nous sommes très heureux de développer ce partenariat avec la Banque Populaire, acteur majeur de l’écosystème entrepreneurial marocain. Cette collaboration traduit une ambition commune : renforcer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et leur donner les moyens de transformer leurs projets en entreprises pérennes et créatrices d’emplois. En associant l’expertise et l’engagement de nos deux institutions, nous souhaitons contribuer concrètement au développement d’un entrepreneuriat marocain durable, innovant et à fort impact. »

Au-delà de l’accompagnement individuel des porteurs de projets, ce partenariat traduit la volonté des deux institutions de conjuguer leurs expertises et de renforcer les synergies avec les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial, afin de créer des conditions plus favorables à l’émergence et à la croissance de nouvelles entreprises marocaines.

Cette démarche vise notamment à favoriser l’inclusion financière, à soutenir la création et la croissance des très petites entreprises (TPE) et à contribuer à l’émergence d’un tissu entrepreneurial marocain plus dynamique, résilient et durable.

En rapprochant accompagnement, expertise et financement, la BCP et Réseau Entreprendre Maroc réaffirment ainsi leur engagement commun en faveur de l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs marocains, créateurs de valeur et d’emplois.