Météo Maroc: temps chaud ce vendredi 24 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 24 septembre 2026 :

– Temps chaud sur les provinces du Sud et l’intérieur du Souss et assez chaud sur le Sud-est, le Saïss et les plaines a l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les Côtes et les plaines atlantiques, la vallée de Moulouya et la Méditerranée.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut-Atlas et ses versants Est et sur les Provinces du Sud.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces du Sud avec Chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°c sur l’Atlas et le Rif, de 26/31°c sur l’Est, des provinces sahariennes, de 20/25°c sur les plaines a l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss et le Sud-est et de 15/19°c partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur Chiadma et le nord des provinces sahariennes, et en hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

S.L.