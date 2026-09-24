Manchester United reste endetté de plus d’un milliard de livres

Par LeSiteinfo avec MAP

La dette globale de Manchester United reste supérieure à un milliard de livres Sterling, malgré les mesures de réduction des coûts engagées par le propriétaire du club, Jim Ratcliffe, alors que le club a confirmé avoir consacré 63,5 millions de livres à l’acquisition de terrains destinés à son futur stade.

D’après la presse britannique, le montant de la dette demeure ainsi un sujet majeur pour le club mancunien, qui a parallèlement engagé d’importantes dépenses en vue de la construction d’une nouvelle enceinte.

Manchester United a confirmé avoir dépensé 63,5 millions de livres pour acheter des terrains nécessaires à ce projet, qui doit permettre au club de disposer d’un nouveau stade.

Ces dépenses interviennent dans le cadre des efforts de transformation engagés depuis l’arrivée de Jim Ratcliffe et du groupe Ineos, qui détient une participation dans le club et supervise notamment ses activités sportives.

Le club a également mis en œuvre d’importantes mesures de réduction des coûts, portant notamment sur ses effectifs et son organisation.

Malgré ces efforts, la dette cumulée de Manchester United reste supérieure à un milliard de livres, selon les données relayées par des médias britanniques.

Le club, l’un des plus suivis du football anglais, poursuit parallèlement ses investissements dans ses infrastructures, alors que le projet de nouveau stade constitue l’un des principaux chantiers de sa stratégie à long terme.