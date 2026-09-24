Un beau geste de Abdellatif Hammouchi applaudi par la Toile

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Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, a reçu Fatima Houssa, l’une de ses anciennes enseignantes au lycée Ibn Hazm de Fès.

Cette rencontre, empreinte d’émotion, illustre les valeurs de fidélité, de reconnaissance et de gratitude envers une enseignante ayant contribué à la formation de plusieurs générations.

Au-delà de sa dimension personnelle, cette initiative constitue un hommage symbolique et sincère à l’ensemble des femmes et des hommes de l’enseignement, ainsi qu’au rôle essentiel qu’ils jouent dans l’éducation et l’accompagnement des jeunes générations.

Les images de cette rencontre ont d’ailleurs suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont salué le geste d’Abdellatif Hammouchi, soulignant l’importance de préserver le lien avec ses anciens enseignants et de reconnaître leur contribution aux parcours personnels et professionnels de leurs élèves.

H.M.