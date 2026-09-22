Pouvoir d’achat: voici comment Lekjaa veut s’attaquer aux intermédiaires (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), propose une nouvelle organisation des circuits de distribution pour lutter contre la multiplication des intermédiaires et contenir les prix des produits de consommation.

Lors d’un meeting électoral organisé lundi 21 septembre à Kénitra, le responsable du PAM a notamment avancé l’idée de créer des sociétés régionales de distribution. Leur mission serait d’assurer l’acheminement des produits de consommation directement du producteur vers le consommateur, avec l’objectif de réduire le nombre d’intermédiaires et les marges jugées excessives.

Selon Fouzi Lekjaa, cette organisation permettrait également d’apporter davantage de transparence aux circuits de distribution et de mieux maîtriser la formation des prix. Le responsable du PAM a ainsi annoncé ce qu’il présente comme une « guerre aux intermédiaires », qu’il accuse de contribuer à la hausse des prix des produits de consommation.

Le pouvoir d’achat constitue par ailleurs l’un des principaux volets des engagements présentés par le PAM. Fouzi Lekjaa a rappelé plusieurs mesures avancées par le parti, notamment la revalorisation des aides directes, l’augmentation du montant minimum des pensions, le soutien aux veuves ainsi qu’une révision de l’impôt sur le revenu.

Sur les aides directes, le responsable du PAM propose de relever le montant minimum de 500 à 1.000 dirhams. Il défend également une révision des critères d’éligibilité afin qu’ils prennent davantage en compte le revenu réel des ménages.

Fouzi Lekjaa insiste notamment sur la nécessité d’éviter les effets de seuil. Selon lui, une personne qui retrouve un emploi ne devrait pas perdre automatiquement le bénéfice de l’aide dès lors que sa situation économique continue de justifier son maintien dans le dispositif.

À travers ces propositions, le PAM entend agir à la fois sur les revenus des ménages et sur les mécanismes de formation des prix. Une approche qui place la question du pouvoir d’achat au cœur de son programme électoral, à la veille du scrutin législatif du 23 septembre.