Éliminatoires CAN 2027: les chaînes qui diffuseront les rencontres

Les regards se tournent vers le football africain avec le coup d’envoi, demain jeudi, de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations « TotalEnergies CAF 2027 ». Au total, 48 nations entameront leur parcours dans la course aux 24 places qualificatives pour la phase finale, qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.

Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027 se disputeront du jeudi 24 septembre au mardi 6 octobre.

Partenaire média de longue date de la Confédération africaine de football (CAF), le groupe beIN Sports assurera la diffusion des rencontres des éliminatoires dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), ainsi que dans plusieurs autres territoires, notamment au Maroc, en Égypte, en Algérie, en Libye, à Djibouti, en Mauritanie, en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan, en Tunisie, au Tchad, à Maurice, à Madagascar, en France, en Suisse, aux États-Unis et dans la région du Pacifique Sud.

En Afrique subsaharienne francophone, le groupe CANAL+ diffusera les matchs des éliminatoires dans plus de 30 pays, exclusivement en français.

Afin de permettre à des centaines de millions de passionnés de football à travers le continent de suivre la compétition, la CAF poursuit par ailleurs le renforcement de ses partenariats avec les chaînes de télévision gratuites (FTA), dans le but de garantir le plus large accès possible aux rencontres du football africain.

En Côte d’Ivoire, la chaîne RTI retransmettra notamment en direct le match des champions en titre de la CAN « TotalEnergies CAF 2023 » face au Ghana, surnommé les « Black Stars ».

Plusieurs autres chaînes africaines gratuites diffuseront également des rencontres de cette première journée, parmi lesquelles RTNC en République démocratique du Congo, CRTV au Cameroun et Botswana TV au Botswana.

La liste des chaînes africaines gratuites comprend également SABC en Afrique du Sud, Azam en Tanzanie, SNRT au Maroc, OnTime Sports en Égypte et RBS au Rwanda.

En Europe, plusieurs diffuseurs internationaux proposeront également une sélection de rencontres, notamment Ziggo aux Pays-Bas, Sport TV au Portugal, Movistar en Espagne et DAZN en Allemagne.