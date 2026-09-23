Lions de l’Atlas: Yassir Zabiri adresse un message aux supporters marocains

L’international marocain Yassir Zabiri a adressé un message aux supporters marocains, exprimant sa gratitude pour le soutien qu’ils lui ont apporté durant les périodes difficiles, tout en saluant l’ambiance qu’il retrouve au sein de la sélection nationale.

«Je tiens à remercier les supporters marocains qui m’ont soutenu durant les périodes difficiles, mais aussi pendant les bons moments que je vis récemment avec le Racing», a déclaré Zabiri au site de la Fédération royale marocaine de football.

«J’espère qu’ils seront présents vendredi, si Dieu le veut, afin que nous puissions leur faire plaisir et célébrer avec eux», a poursuivi le joueur marocain.

Évoquant son expérience avec la sélection nationale, Zabiri a expliqué : «Ce n’est pas ma première convocation avec l’équipe nationale et je connais déjà plusieurs joueurs»

Et d’ajouter : «Les joueurs expérimentés nous accueillent très bien. Ils sont chaleureux et nous traitent toujours, nous les jeunes joueurs, avec beaucoup de bienveillance. Ils nous aident également à bien nous intégrer au sein de la sélection nationale»

Le Maroc affrontera le Gabon vendredi prochain à partir de 19h00 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. La délégation marocaine se rendra ensuite en Afrique du Sud pour disputer son deuxième match face au Lesotho.