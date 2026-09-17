Voici pourquoi le match Maroc-Argentine n’aura finalement pas lieu

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Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a expliqué les raisons pour lesquelles le match amical prévu entre le Maroc et l’Argentine n’a finalement pas été programmé.

Selon lui, la FRMF souhaitait organiser cette rencontre dans le Royaume, une proposition refusée par la partie argentine. « Il aurait été difficile de rallier Buenos Aires après notre déplacement en Afrique du Sud. Nous avons proposé de jouer au Maroc, mais l’Argentine a décliné », a-t-il indiqué.

D’autres possibilités ont également été étudiées, notamment l’organisation du match en Europe. Cette option n’a toutefois pas obtenu l’accord de la sélection argentine, tandis que le Maroc a écarté un déplacement en Amérique latine en raison des contraintes logistiques.

Mohamed Ouahbi a ajouté que les autres sélections sud-américaines approchées ont également privilégié la tenue des rencontres sur leur continent. Le staff marocain s’est donc tourné vers le Ghana. « Le Ghana constituera un véritable test. Il fait partie des meilleures sélections africaines et a récemment participé à la Coupe du monde », a conclu le sélectionneur national.

H.M.