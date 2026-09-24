PAM, RNI, PI, PJD…les résultats des Législatives 2026 au Maroc (Intérieur)

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé que les résultats provisoires de l’opération de dépouillement et de décompte des voix au titre des circonscriptions locales et régionales dans le cadre des élections législatives, tenues mercredi, ont donné pour vainqueur le Parti Authenticité et Modernité (PAM) avec 97 sièges.

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) a occupé la 2e place avec 66 sièges, suivi du Parti de l’Istiqlal (PI, 65 sièges), du Parti de la Justice et du Développement (PJD, 54 sièges), du Mouvement Populaire (MP, 29 sièges), de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP, 26 sièges), du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS, 19 sièges), de l’Union Constitutionnelle (UC, 17 sièges), du Mouvement Démocratique et Social (MDS, 8 sièges), de l’Alliance de la Gauche (AG, 08 sièges), du Front des Forces Démocratiques (FFD, 02 Sièges), du Parti de l’Equité (PE, 02 sièges), du Parti des Néo-Démocrates (PND, 01 siège) et du Parti de l’Unité et de la Démocratie (PUD, 01 siège), a précisé M. Laftit dans une déclaration.

Le taux de participation a atteint 38,08% de l’ensemble du corps électoral national, contre 50,86% en 2021 et 42,27% en 2016, notant que le scrutin du 23 septembre a connu la participation de près de 6 millions d’électrices et d’électeurs.

Dans ce sens, le ministre de l’Intérieur a relevé que les provinces du Sud ont enregistré comme à l’accoutumée une forte affluence aux urnes, relevant que le taux de participation a atteint respectivement 77% dans la région de Laâyoune Sakia El Hamra, 53,48% dans la région de Guelmim-Oued Noun et 61% dans la région de Dakhla Oued-Eddahab, ce qui constitue une illustration parfaite de l’attachement des citoyens de ces chères provinces à leur marocanité et leur implication effective dans les différentes institutions représentatives.

L’opération de vote sur l’ensemble du territoire national s’est déroulée dans des conditions bonnes et normales, à l’exception de cas isolés qui n’ont pas impacté le bon déroulement de l’opération, et ce grâce à la mobilisation globale des différentes autorités et services concernés, à l’engagement des membres des bureaux de vote, à la collaboration des représentants des partis politiques et des candidats et à l’esprit de responsabilité et de citoyenneté dont ont fait preuve les électeurs.

Soulignant que cette échéance nationale a constitué une nouvelle étape dans le processus d’édification démocratique et institutionnelle du pays, et une autre opportunité pour la consécration du choix démocratique et la consolidation du rôle des instances élues, le ministre a rappelé que ce rendez-vous électoral a fait l’objet d’une préparation marquée par une série de réformes législatives et organisationnelles visant l’amélioration de la qualité de l’opération électorale, la moralisation de la vie politique, le renforcement de la transparence, de l’intégrité et de l’égalité des chances entre les différents candidats, outre l’encouragement de la participation des femmes et des jeunes et l’élargissement de leur présence au sein de l’institution législative.

À cet égard, a-t-il soutenu, les autorités publiques ont veillé, dès le lancement des différentes étapes de préparation des élections, à réunir les garanties juridiques, judiciaires et institutionnelles nécessaires à leur déroulement dans un climat politique sain, ainsi qu’à assurer l’application stricte des diverses dispositions juridiques régissant l’opération électorale.

Dans ce cadre, et en exécution des Hautes Instructions adressées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au ministre de l’Intérieur et au président du Ministère public, afin de veiller au bon déroulement des élections législatives, il a été procédé à l’activation de la commission centrale ainsi que des commissions régionales et provinciales de suivi de l’opération électorale. L’objectif étant de prendre les mesures susceptibles de garantir le respect des opérations électorales et de faire face immédiatement à tout ce qui pourrait y porter atteinte, jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin, a précisé Laftit.

Afin d’immuniser le processus démocratique et de préserver l’intégrité des échéances nationales, ces commissions, a rappelé le ministre, ont procédé à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour constater immédiatement les infractions liées aux opérations électorales chaque fois qu’elles disposent des données requises et pour engager les procédures d’enquête ou de poursuites judiciaires le cas échéant.

Dans la même perspective, le ministère de l’Intérieur a tenu à renforcer la coopération et la coordination avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) en mettant à sa disposition les données et informations relatives au déroulement de l’opération électorale, afin de faciliter le travail des observateurs et de leur permettre d’accomplir les missions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions, a-t-il poursuivi.

Dans ce cadre, Laftit a fait remarquer que le nombre total d’observatrices et d’observateurs ayant couvert l’opération électorale s’est élevé à 3.006, dont 2.023 issus d’associations de la société civile et 783 relevant du CNDH, en plus de 200 observateurs étrangers représentant des organisations non gouvernementales et des instances internationales et régionales d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique Latine et du Moyen-Orient, ce qui témoigne de l’ouverture de l’expérience marocaine sur son environnement international et consacre son interaction avec les meilleures pratiques démocratiques.

Partant de la conviction que des listes électorales saines constituent le prélude idoine à la tenue d’élections transparentes, d’importants efforts ont été déployés pour actualiser les listes actuelles et renforcer leur fiabilité à travers l’établissement et l’assainissement de ces listes pour les rendre conformes à la réalité du corps électoral, a-t-il expliqué, ajoutant que le corps électoral s’est établi, une fois les listes définitives arrêtées par les commissions administratives, à un total de 15,8 millions d’électrices et d’électeurs.

Dans le but de rapprocher les bureaux de vote des électeurs, il a été procédé à la mise en place de 40.694 bureaux de vote, encadrés par près de 3.931 bureaux centraux, soit une moyenne d’environ 11 bureaux de vote pour chaque bureau central, a précisé M. Laftit.

Sur un autre registre, le ministre a indiqué que les partis politiques se sont mobilisés pour prendre part à la compétition électorale, notant que 28 formations politiques, dont une alliance de deux partis, ont présenté 1.847 listes au titre des circonscriptions électorales législatives locales et régionales, totalisant 7.277 candidatures, soit une moyenne nationale de plus de 18 candidatures pour chaque siège.

S’agissant des candidatures féminines pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, M. Laftit a souligné qu’elles ont atteint un total de 2.659, soit un taux d’environ 37% du nombre total des candidatures, dont 1.783 candidates au niveau des circonscriptions électorales régionales et 876 candidates au niveau des circonscriptions électorales locales parmi lesquelles 120 têtes de listes locales.

Cet engouement, a-t-il relevé, reflète le dynamisme de la scène politique nationale et la volonté des différentes formations politiques de participer à l’échéance électorale et de rivaliser pour obtenir la confiance des électeurs, précisant qu’il traduit également les opportunités offertes par le nouveau cadre juridique pour attirer de nouvelles compétences vers l’action politique et représentative, outre la simplification de la procédure de candidature à la faveur de la création d’une plateforme numérique dédiée.

Dans la même dynamique, a-t-il dit, la campagne électorale a connu un élan politique et communicationnel remarquable, précisant que les partis politiques ont bénéficié des moyens de communication audiovisuelle publique selon des règles garantissant les principes d’équité, de pluralisme et d’égalité des chances, ce qui leur a permis de faire connaître leurs programmes et visions et de communiquer avec les citoyennes et citoyens.

Et de noter que cette dynamique médiatique a été confortée par une campagne électorale intense sur le terrain à travers les initiatives de communication entreprises par les formations politiques, lesquelles ont atteint environ 21.000 initiatives ayant rassemblé près d’un million et demi de participants, soit une moyenne de 115.000 participants par jour, faisant observer qu’il s’agit de chiffres inédits jamais enregistrés lors des précédentes échéances électorales.

À cet égard, les tournées de terrain ont constitué le moyen le plus utilisé par les candidats en attirant environ 730.000 participants, suivies des meetings électoraux avec près de 407.000 participants, a-t-il poursuivi.

Ces données démontrent que les partis politiques ont déployé d’énormes efforts pour présenter leurs programmes et convaincre les électeurs via l’utilisation de divers moyens de communication, tels que la distribution de tracts et la tenue de réunions, ainsi que le recours des candidats aux supports médiatiques écrits et électroniques et aux plateformes de communication numérique, a noté le ministre.

Par ailleurs, M. Laftit a fait remarquer que les infractions et plaintes enregistrées durant cette phase ont été traitées conformément à la loi, ajoutant que celles présentant des soupçons d’actes contraires à la loi ont été soumises aux autorités compétentes, sans que les cas isolés enregistrés n’impactent le bon déroulement général de la campagne électorale ou ne portent atteinte à l’intégrité de l’opération électorale dans sa globalité.

Le ministre de l’Intérieur a d’autre part félicité l’ensemble des candidates et candidats pour la confiance placée en eux par les électeurs, tout en leur souhaitant plein succès dans l’accomplissement de leurs responsabilités représentatives au service de l’intérêt général.

De même, il a fait part de sa considération à l’ensemble des citoyennes et citoyens qui ont accompli leur devoir national et participé au choix de leurs représentants, ainsi qu’aux différents partis politiques et à tous les candidats, y compris ceux qui n’ont pas obtenu de siège, pour l’engagement dont ils ont fait montre lors de cette étape démocratique et pour les programmes et propositions qu’ils ont apportés, contribuant ainsi à dynamiser le débat public et à enrichir le pluralisme politique.

M. Laftit a salué aussi le travail sérieux accompli par les autorités judiciaires, territoriales et sécuritaires, les membres des bureaux de vote, les représentants des partis, les observateurs électoraux ainsi que les médias publics et privés, qui ont tous contribué, chacun de sa position, à garantir le bon déroulement de cette échéance.

Et de conclure que la compétition électorale prend fin avec l’annonce des résultats, mais la responsabilité partagée au service de la patrie et des citoyens se poursuit et se renouvelle, notant que si les élections donnent des vainqueurs bénéficiant de la confiance des électeurs, la démocratie marocaine demeure le grand vainqueur de cette étape au regard du dynamisme, de la maturité et de la capacité de renouvellement des institutions dont elle a fait preuve, dans un cadre de stabilité, de pluralisme et de respect de la volonté populaire.

TB