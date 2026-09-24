Mustapha Lakhsem décroche son premier mandat parlementaire

A la Une

L’ancien champion du monde de kick-boxing Mustapha Lakhsem, tête de liste du Mouvement démocratique et social (MDS) dans la circonscription de la province de Sefrou, a largement remporté les élections législatives organisées mercredi.

Mustapha Lakhsem a ainsi décroché un siège à la Chambre des représentants après être arrivé en tête des résultats définitifs avec 19.608 voix.

Président de la commune d’Imouzzer Kandar, Mustapha Lakhsem participait pour la première fois aux élections législatives sous les couleurs du MDS. Il fait ainsi son entrée au Parlement après avoir bénéficié d’un large soutien des électeurs de la province de Sefrou.

H.M.