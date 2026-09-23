Liga: l’attaquant gabonais Aubameyang va être opéré du genou

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant gabonais du Deportivo La Corogne, Pierre-Emerick Aubameyang, subira jeudi à Madrid une intervention chirurgicale au genou droit en raison de douleurs au ménisque, a annoncé le club espagnol.

Le joueur ressentait une gêne au niveau du ménisque externe, contractée dimanche dernier lors de la rencontre face au Betis Séville (1-1), a précisé la formation galicienne dans un communiqué.

Le Deportivo n’a pas communiqué la durée de l’indisponibilité du joueur de 37 ans, meilleur buteur de l’histoire de la sélection gabonaise.

Cette blessure intervient alors que l’international gabonais avait annoncé, début septembre, sa décision de se mettre en retrait de l’équipe nationale.

S.L.