Messi inscrit son 100e but avec l’Inter Miami

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Par LeSiteinfo avec MAP

Lionel Messi a inscrit mercredi son 100e but sous les couleurs de l’Inter Miami, offrant à son équipe la Campeones Cup aux dépens du Cruz Azul (2-0).

À 39 ans, l’Argentin a de nouveau été l’homme décisif de cette confrontation annuelle entre le vainqueur du championnat nord-américain (MLS) et celui du championnat mexicain.

Il a ouvert le score d’une tête à la 24e minute, à proximité du but, sur un service de son ancien coéquipier du FC Barcelone Luis Suarez. Ce but, le 100e en 115 matches avec la franchise floridienne toutes compétitions confondues, fait écho à son tout premier sous ce maillot, inscrit sur coup franc contre ce même Cruz Azul début juillet 2023.

L’octuple Ballon d’or a ensuite délivré une passe décisive sur corner au Brésilien Casemiro, qui a scellé le score à la 81e minute.

Auteur de huit buts lors d’une Coupe du monde où l’Argentine s’est inclinée en finale, la « Pulga » figure cette année parmi les candidats à un neuvième Ballon d’or.

Messi a annoncé fin août sa retraite internationale. Il disputera son dernier match sous le maillot de l’Albiceleste le 6 octobre à Buenos Aires.

S.L