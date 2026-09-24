Elections 2026: le PAM arrive en tête avec 97 sièges (Résultats provisoires)

A la Une

Le Parti authenticité et modernité (PAM) est arrivé en tête des résultats provisoires des élections législatives organisées ce mercredi, en remportant 97 des 395 sièges de la Chambre des représentants.

Selon les résultats annoncés par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le Rassemblement national des indépendants (RNI) occupe la deuxième position avec 66 sièges, talonné par le Parti de l’Istiqlal, qui obtient 65 sièges.

Le Parti de la justice et du développement (PJD) se classe quatrième avec 54 élus, devant le Mouvement populaire, qui décroche 29 sièges, et l’Union socialiste des forces populaires (USFP), créditée de 26 sièges.

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) obtient, pour sa part, 19 sièges, tandis que l’Union constitutionnelle (UC) en remporte 17. Le Mouvement démocratique et social (MDS) et l’Alliance de la gauche disposent chacun de huit représentants.

Le Front des forces démocratiques (FFD) et le Parti de l’équité obtiennent chacun deux sièges. Le Parti des néo-démocrates et le Parti de l’unité et de la démocratie ferment le classement avec un siège chacun.

La répartition provisoire des 395 sièges se présente ainsi :

Parti authenticité et modernité : 97 sièges

Rassemblement national des indépendants : 66 sièges

Parti de l’Istiqlal : 65 sièges

Parti de la justice et du développement : 54 sièges

Mouvement populaire : 29 sièges

Union socialiste des forces populaires : 26 sièges

Parti du progrès et du socialisme : 19 sièges

Union constitutionnelle : 17 sièges

Mouvement démocratique et social : 8 sièges

Alliance de la gauche : 8 sièges

Front des forces démocratiques : 2 sièges

Parti de l’équité : 2 sièges

Parti des néo-démocrates : 1 siège

Parti de l’unité et de la démocratie : 1 siège

Abdelouafi Laftit a également indiqué que près de six millions d’électrices et d’électeurs avaient pris part au scrutin. Ces résultats restent provisoires dans l’attente de l’achèvement des procédures prévues par la législation électorale.

N.M.