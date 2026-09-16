Argentine-Bénin: le dernier rendez-vous de Messi avec l’Albiceleste

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Par LeSiteinfo avec MAP

Lionel Messi disputera le 6 octobre prochain, face au Bénin au stade Monumental de Buenos Aires, son match d’adieu avec la sélection argentine, a annoncé mardi le président de l’Association du football argentin (AFA), Claudio Tapia.

Le capitaine argentin (39 ans) avait annoncé le 31 août dernier sa retraite internationale, mettant fin à plus de deux décennies sous le maillot de l’Albiceleste. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, il avait expliqué avoir pris une décision douloureuse, estimant toutefois que le moment était venu de clore ce chapitre.

« Nous avons pris la décision d’inviter le meilleur joueur du monde afin qu’il puisse avoir les adieux qu’il mérite, notre emblème, notre capitaine Lionel Andrés Messi, le 6 octobre », a déclaré M. Tapia dans une vidéo sur X, précisant que l’initiative avait été concertée avec le sélectionneur Lionel Scaloni et acceptée par Messi.

Les champions du monde de Qatar-2022 qui ne figurent pas dans la liste de Scaloni seront également invités, avec leurs familles, à participer à cet hommage.

Messi achèvera ainsi une carrière internationale entamée le 17 août 2005 face à la Hongrie. Il compte 207 sélections et 125 buts avec l’Albiceleste, deux records argentins, et a participé à six Coupes du monde, de 2006 à 2026.

Avec la sélection A, il a remporté les Copa América 2021 et 2024, la Finalissima en 2022 et, surtout, la Coupe du monde au Qatar la même année. Il avait auparavant été sacré champion du monde U20 en 2005 et champion olympique aux Jeux de Pékin en 2008.

Avant les adieux de son capitaine, l’Argentine affrontera la Bolivie le 30 septembre à Córdoba, puis le Burkina Faso le 3 octobre au Monumental. Messi rejoindra le groupe pour la rencontre du 6 octobre face au Bénin.

S.L