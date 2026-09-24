La Bourse de Casablanca clôture en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,95% à 17.869,06 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,84% à 1.294,16 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 1,21% à 1.324,66 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a abandonné 0,15% à 1.724,68 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Santé » (-1,58%), « Services de transport » (-1,42%) et « Assurances » (-1,36%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Sylviculture et papier » (+1,03%), « Transport » (+0,93%), « Distributeurs » (+0,52%) ont affiché les plus fortes hausses.

Les échanges ont dépassé 200,81 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central et dominés par les transactions sur TGCC S.A (26,14 MDH), Sothema (21,13 MDH) et Salafin (20 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.051,65 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus forts replis ont été enregistrés par Sonasid (-5,21% à 1.800 DH), Involys (-4,46% à 124,2 DH), Maghrebail (-3,25% à 890,1 DH), SGTM S.A (-3,11% à 620 DH) et CFG Bank (-2,87% à 200 DH).

Par ailleurs, Minière Touissit (+9,98% à 3.923 DH), Holcim Maroc S.A (+2,64% à 1.709 DH), Mutandis SCA (+2,43% à 231,5 DH), Cartier Saada (+1,33% à 18,25 DH) et Med Paper (+1,03% à 24,48 DH) ont affiché les meilleures performances.