Omar Hilale appelle le Mouvement des Non-Alignés à se réinventer

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a appelé, mardi à Belgrade, le Mouvement des Non-Alignés (NAM) à « s’affranchir des approches passéistes et à s’adapter aux défis multidimensionnels du XXIe siècle ».

Intervenant lors d’une réunion commémorative du 65ème anniversaire de la création du NAM, M. Hilale a expliqué qu’eu égard aux défis, crises et divisions apparus depuis la création du Mouvement, celui-ci ne peut plus répondre aux défis du XXIe siècle en reproduisant simplement les approches et les modèles de travail qui ont caractérisé sa période fondatrice.

Le Mouvement est aujourd’hui appelé à développer ses méthodes de travail et à renforcer ses mécanismes de concertation, « afin qu’il puisse améliorer son efficacité et sa crédibilité, et renforcer sa capacité à formuler des propositions pratiques et réalistes pour faire face aux défis internationaux actuels et émergents », a soutenu M. Hilale.

Le NAM doit être capable de s’adapter aux profondes transformations qui s’opèrent dans le système international et de relever les nouveaux défis, tels que le changement climatique, l’intelligence artificielle et les technologies émergentes, la cybersécurité et les nouvelles formes de criminalité transnationale, a poursuivi l’ambassadeur.

Sans vouloir remplacer le système international multilatéral, le NAM devrait contribuer à son renforcement, en véhiculant les priorités et les aspirations des pays du Sud de manière coordonnée et constructive, et en contribuant à leur cristallisation au sein du système des Nations Unies, a recommandé M. Hilale.

À cet égard, il a rappelé que le Royaume a fait de la coopération Sud-Sud avec les pays africains l’une de ses priorités, en établissant des partenariats de solidarité dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la sécurité alimentaire, la santé, la formation et le développement humain.

Conscient des défis auxquels sont confrontés ces pays, le Maroc, à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a lancé une panoplie d’initiatives structurées, notamment l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, l’Initiative Royale pour l’Afrique Atlantique, ainsi que le projet de gazoduc Africain Atlantique.

Ces initiatives incarnent l’engagement du Royaume en faveur de la stabilité et du développement durable du continent africain, et visent notamment à faire de l’espace atlantique un champ d’ouverture, de connectivité et d’intégration économique, a soutenu le diplomate marocain.

L’ambassadeur du Royaume s’est également arrêté sur la centralité de la question palestinienne dans la politique étrangère du Maroc, soulignant qu’en Sa qualité de Président du Comité d’Al-Qods, Sa Majesté le Roi Mohammed VI n’a cessé de souligner l’engagement du Royaume à préserver le statut juridique, historique et culturel d’Al-Qods Al-Sharif, tout en soutenant le droit inaliénable du peuple palestinien à exercer ses droits légitimes et à réaliser son aspiration à établir un État palestinien indépendant avec Al Qods-Est pour capitale. C’est dans le cadre de cet engagement, a poursuivi M. Hilale, que le Maroc a décidé de participer à la Force internationale de stabilisation de Gaza.

Cette contribution, a-t-il conclu, comprendra notamment la mobilisation du personnel militaire et sécuritaire marocain, outre le déploiement d’un hôpital militaire de campagne dédié à l’assistance médicale à la population affectée.