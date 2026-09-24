Midelt : un célèbre youtubeur crée la surprise aux élections

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Le youtubeur Abdelaziz Brik, plus connu sous le nom d’« Oussama Brik », a créé la surprise lors des élections législatives organisées mercredi, en décrochant un siège parlementaire dans la province de Midelt.

Oussama Brik est arrivé largement en tête dans sa circonscription après avoir recueilli 21,19 % des suffrages.

Son élection illustre le poids croissant des réseaux sociaux dans les campagnes électorales, ainsi que leur capacité à transformer la notoriété numérique et la confiance des abonnés en votes.

Pour rappel, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi que le dépouillement des votes dans les circonscriptions locales et régionales avait placé le Parti authenticité et modernité (PAM) en tête des résultats provisoires, avec 97 sièges.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère, Laftit a précisé que le Rassemblement national des indépendants (RNI) occupait la deuxième place avec 66 sièges, devant le Parti de l’Istiqlal, qui en a obtenu 65, et le Parti de la justice et du développement (PJD), crédité de 54 sièges.

Le Mouvement populaire a remporté 29 sièges, devant l’Union socialiste des forces populaires avec 26 élus, le Parti du progrès et du socialisme avec 19 sièges et l’Union constitutionnelle avec 17 sièges.

Le Mouvement démocratique et social et l’Alliance de la gauche ont obtenu huit sièges chacun. Le Front des forces démocratiques et le Parti de l’équité ont remporté deux sièges chacun, tandis que le Parti des néo-démocrates et le Parti de l’unité et de la démocratie ont décroché un siège chacun.

H.M.