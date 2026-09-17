Amical: le Maroc affrontera le Ghana le 4 octobre prochain à Tanger

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Le Maroc retrouvera le Ghana à l’occasion d’un match amical prévu le dimanche 4 octobre prochain au Grand Stade de Tanger, a annoncé jeudi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l’Atlas aux prochaines échéances internationales. Elle constituera également une occasion pour le sélectionneur national Mohamed Ouahbi de poursuivre son travail avec le groupe et d’évaluer plusieurs options, notamment après les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.

Le Maroc débutera cette séquence internationale par la réception du Gabon, le vendredi 25 septembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, avant de se déplacer à Bloemfontein, en Afrique du Sud, pour affronter le Lesotho le mardi 29 septembre.

Le rendez-vous face au Ghana interviendra donc quelques jours plus tard à Tanger et permettra aux Lions de l’Atlas de conclure leur programme de cette fenêtre internationale par une opposition face à une sélection qualifiée pour la Coupe du monde 2026.

Mohamed Ouahbi a d’ailleurs expliqué que le choix du Ghana répondait à la volonté de se mesurer à un adversaire de niveau mondial. Le sélectionneur a indiqué que le Maroc avait notamment été en discussions avec l’Argentine, avant de se tourner vers le Ghana après l’absence d’accord définitif.

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