RNI : Mohamed Chaouki réagit aux résultats des élections

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) a préservé son poids électoral et sa place parmi les principales forces politiques de la scène partisane nationale, après cinq ans passés dans la responsabilité gouvernementale, a souligné, jeudi à Rabat, le président du parti, Mohamed Chaouki.

Dans une déclaration à la presse à la suite de l’annonce des résultats provisoires des élections législatives du 23 septembre, Chaouki a affirmé que « la confiance des électeurs dans le parti constitue une responsabilité et une charge », notant que la place du RNI ne peut être réduite à un classement électoral, mais représente un capital d’expérience politique, gouvernementale et organisationnelle, ainsi qu’un projet politique que le parti continuera de défendre et de développer en tant que force de poids et responsable.

Le RNI a mené ces échéances dans un contexte marqué par des défis successifs, a-t-il poursuivi, ajoutant que les résultats enregistrés traduisent un recul par rapport au scrutin précédent, relevant à cet égard « qu’il convient de ne pas minimiser la portée de cette régression ni de chercher des justifications ».

Dans ce sens, Chaouki a indiqué que le parti n’abordera pas les résultats obtenus sous l’angle de l’autosatisfaction, mais engagera au sein de ses instances un débat serein et sérieux pour évaluer en toute objectivité son expérience politique, gouvernementale et de communication, précisant qu’un « parti fort écoute, révise, corrige et capte les messages des citoyens afin de renouveler ses idées et ses élites ».

Pour ce qui est du débat autour des alliances gouvernementales et de la prochaine étape politique, le président du RNI a expliqué que ces questions seront examinées au sein des instances spécialisées, conformément aux procédures organisationnelles et aux intérêts nationaux.

Le RNI, qui a dirigé la coalition gouvernementale après les échéances de 2021, est arrivé deuxième au titre des législatives du 23 septembre avec 66 sièges, selon les résultats provisoires.

S.L