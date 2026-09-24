Maroc-Gabon: les Lions tiennent leur dernière séance d’entraînement

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

À la veille de leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027 face au Gabon, les Lions de l’Atlas ont effectué, jeudi au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, leur ultime séance d’entraînement avant le rendez-vous face au Gabon.

Cette séance a été consacrée aux derniers réglages, dans une atmosphère à la fois concentrée et détendue.

Sur la pelouse, le ballon était au centre du travail.

Les internationaux marocains ont enchaîné les exercices de conservation, les jeux en espaces réduits, les séquences de passes ainsi que plusieurs situations destinées à travailler les automatismes.

Le groupe a affiché une belle disponibilité tout au long de la séance. Les sourires et les échanges entre les joueurs ont accompagné un travail qui s’est déroulé dans une ambiance positive, avec une concentration particulière à l’approche du premier match officiel de cette campagne.

Cette dernière séance a également permis de mesurer la bonne intégration des jeunes éléments convoqués avec la sélection.

Au contact des cadres, les nouveaux venus prennent progressivement leurs marques et participent pleinement aux différents exercices.

Les anciens jouent notamment un rôle important dans cet accompagnement, aussi bien sur le terrain que dans les moments de détente.

Le groupe est au complet, à l’exception d’Achraf Hakimi et d’Ismaël Saibari, tous deux suspendus pour cette première rencontre. Leur absence constitue l’une des données à gérer pour le staff, qui dispose néanmoins de plusieurs solutions au sein de l’effectif.

S.L