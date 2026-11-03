Aide militaire à Israël: Trump annonce la fin d’un soutien annuel de 3,8 milliards de dollars

Donald Trump a annoncé mardi mettre fin à une aide pour la sécurité d’Israël, qui courait jusqu’en 2028, d’un montant annuel de 3,8 milliards de dollars, lors d’une interview téléphonique sur Fox News.

« Nous donnons à Israël 4 milliards de dollars par an, et nous avons conclu un accord il y a des mois selon lequel nous arrêterions », a expliqué le président des Etats-Unis, pays allié clé d’Israël, assurant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était « d’accord ».

« Israël est un pays très prospère. Ils n’en ont pas besoin », a poursuivi le milliardaire républicain, avant d’ajouter: « Nous aiderons Israël s’ils en ont besoin ».

Cette assistance américaine à la sécurité d’Israël avait commencé en 2019, pour une durée de dix ans. L’accord avait été signé trois ans auparavant par le prédécesseur de Donald Trump, le démocrate Barack Obama.

D’après cet accord, Israël recevait une assistance financière pour l’achat d’armements à hauteur d’environ 3,8 milliards de dollars par an.

Le Premier ministre israélien a, par le passé, exprimé son souhait de mettre fin à la dépendance d’Israël au soutien financier de son allié américain.

En mai, Benjamin Netanyahu avait dit à la chaîne américaine CBS qu’il entendait faire passer ce soutien à « zéro ».

Dans son interview à Fox News mardi, jour d’élections de mi-mandat cruciales pour les deux dernières années de sa présidence, Donald Trump a fait part de remarques émises par le candidat démocrate au Sénat pour le Michigan, Abdul El-Sayed, membre de l’aile gauche du parti, et très critique d’Israël.

« Pourquoi devrions-nous encaisser les attaques de cinglés comme cet El-Sayed » alors qu’Israël n’a pas besoin de ce soutien, a déclaré le président.

La guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par Israël en représailles à l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, est source de profondes divisions aux Etats-Unis, en particulier chez les démocrates.