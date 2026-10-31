Manifestation à Paris : plus de 40 stations de métro fermées

Plus de 40 stations du métro parisien restent fermées samedi dans plusieurs secteurs du centre et de l’est de Paris, alors que le Conseil d’Etat a finalement interdit le parcours Bastille/Nation proposé par les organisateurs de la principale manifestation.

Le parcours validé pour cette journée à risques est donc celui proposé par la préfecture, de la porte de Bagnolet à celle de Charenton, en périphérie de la capitale.

Seule la station de Bastille a finalement été rouverte en milieu de matinée à la suite du changement de parcours, a indiqué à l’AFP un représentant de la RATP.

Les premières fermetures sont intervenues dès 05H30 dans les quartiers des Champs-Élysées, de la Concorde, des Invalides et de l’Assemblée nationale, selon les informations disponibles samedi matin sur le site de la RATP.

À partir de 09H00, les restrictions se sont étendues à quelques stations plus à l’est de Paris, notamment autour de République. Les stations de Châtelet et des Halles sont fermées depuis 10H00 et la circulation est interrompue entre Châtelet et Hôtel de Ville.

A partir de 11H00, plusieurs autres stations dans le quartier de l’Opéra seront également fermées.

De nouvelles fermetures sont ensuite prévues à partir de midi dans l’est parisien, autour de Nation et de Porte Dorée, ainsi que sur la rive gauche, dans les secteurs de Saint-Germain-des-Prés, Odéon et du Quartier latin.

Le trafic sera également perturbé sur le réseau de tramway à partir de 11H00, avec des interruptions sur des sections des lignes T3a et T3b autour de Porte de Vincennes.

Les opérateurs de vélos et trottinettes en libre-service ont également pris des mesures préventives.

Dott a mis en place des zones temporaires interdites à la circulation et au stationnement le long du parcours de la manifestation et autour des points de rassemblement.

Les véhicules présents dans ces secteurs ont été retirés de manière préventive dans la nuit précédant l’événement.

« L’objectif est d’éviter que nos véhicules se trouvent à proximité des rassemblements, pour protéger à la fois l’espace public, les riverains et notre service », a déclaré Jérémie François, responsable des affaires publiques de Dott.

L’application empêchera par ailleurs les utilisateurs de terminer leur trajet dans ces zones, avec des pénalités renforcées en cas de non-respect.

S.L.