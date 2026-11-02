Drame ferroviaire en Espagne : les 69 victimes identifiées

Les autorités espagnoles ont annoncé lundi avoir identifié les 69 personnes mortes dans la collision de deux trains à grande vitesse survenue mercredi à 150 km au sud de Madrid, après avoir confirmé l’identité de trois nouvelles victimes.

Selon l’équipe de policiers et de médecins légistes chargée de l’identification des corps, 54 ressortissants espagnols et 15 étrangers sont morts dans la collision.

Parmi les étrangers, elle a dénombré quatre Américains, deux Australiens, deux Japonais et un ressortissant de chacun des pays suivants : Argentine, Canada, France, Mexique, Portugal, République tchèque et Tunisie.

Un train de la compagnie nationale Renfe a percuté par l’arrière, sur la même voie, un train de l’opérateur privé Iryo – filiale du groupe public italien FS (Trenitalia) -, qui était encore à l’arrêt après une panne du système de signalisation. Pour une raison encore inconnue, le centre de contrôle a autorisé le train Renfe à reprendre sa route alors que l’autre train était toujours immobilisé.

Cet accident est la deuxième collision impliquant des trains à grande vitesse en Espagne cette année. Un accident avait déjà fait 46 morts en Andalousie (sud) en janvier.

Il survient également en pleine campagne pour les législatives du 29 novembre.

S.L.