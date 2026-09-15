Une eurodéputée italienne rappelle aux Espagnols la réalité historique de Sebta (VIDEO)

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L’eurodéputée italienne Ilaria Salis a relancé le débat autour du statut de Sebta en rappelant son positionnement géographique et en dénonçant ce qu’elle considère comme un héritage du colonialisme européen.

«Sebta n’est pas l’Espagne. Sebta n’est pas l’Europe. Elle est géographiquement en Afrique et est historiquement un résidu du colonialisme», a déclaré l’eurodéputée italienne, dans une prise de position qui ne manquera pas de susciter des réactions en Espagne et au Maroc.

La question du statut de Sebta demeure depuis longtemps sensible dans les relations entre Rabat et Madrid. Le Maroc revendique la souveraineté sur la ville et considère cette présence espagnole comme une question de décolonisation. L’Espagne, de son côté, affirme que Sebta fait pleinement partie de son territoire et rejette toute comparaison avec les territoires soumis à un processus de décolonisation.

La déclaration attribuée à Ilaria Salis s’inscrit dans une approche politique plus large de l’eurodéputée italienne, qui place régulièrement les questions liées au colonialisme, à l’impérialisme et aux droits des peuples au cœur de son discours politique.

🇪🇺🇪🇸🇮🇹| L’eurodéputée italienne, Ilaria Salis, rappelle aux Espagnols la vérité historique et géographique sur l’enclave de « Ceuta » : « Ceuta n’est pas l’Espagne. Ceuta n’est pas l’Europe. Elle est géographiquement en Afrique et est historiquement un résidu du colonialisme »… — Morocco Intel (@MoroccoIntel) September 15, 2026