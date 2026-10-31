France: les lycéens appellent à bloquer leurs établissements mardi et jeudi

La porte-parole de l’Union des étudiants de France, Sabrine Kharbach, a appelé samedi à bloquer lycées et universités mardi et jeudi prochains, en réaction, selon elle, à l’interdiction du parcours parisien déposé pour samedi par les manifestants, et pour montrer la « légitimité de leurs revendications ».

« Vouloir interdire les manifestations chaque semaine, vouloir interdire les cortèges qui ont toujours eu lieu dans de bonnes conditions, on va leur montrer qu’ils ont tort (…) et que nos revendications sont légitimes », a déclaré Sabrine Kharbach, qui s’exprimait également au nom de l’Union syndicale lycéenne (USL), en début de cortège de la manifestation parisienne.

« Dès ce mardi, on va bloquer nos universités et lycées et on bloquera jeudi également pour ensuite aller en manifestation le 5 novembre à l’appel des travailleurs et travailleuses », a-t-elle ajouté.

« On ne demande pas le luxe, on ne demande pas des MacBook dans chaque salle de classe, on ne demande pas un restaurant gastronomique », a déclaré pour sa part Ryad Rani, président de l’USL. « Nous demandons des conditions de dignité, des conditions correctes pour pouvoir étudier un plan national sur le bâti ».

« Et mardi, on bloque, a-t-il ajouté. Bien évidemment, nous soutiendrons dès lundi les blocages qui seront organisés par les lycéens, les lycéennes, étudiants, étudiantes. Mais lundi, on les invite à s’organiser en AG (assemblée générale, ndlr) pour après mieux bloquer mardi, mercredi, jeudi, vendredi et autant qu’il faudra pour enfin gagner et avoir des conditions dignes dans ce pays ».

Les autorités françaises craignent que les mobilisations de samedi contre la vie chère, en pleine fête d’Halloween, soient marquées par des violences et pillages, comme le 17 octobre, et ont reconduit un dispositif de sécurité exceptionnel avec 70.000 policiers et gendarmes déployés.

Cette nouvelle journée intervient à seulement six mois de la présidentielle pour laquelle la candidate d’extrême droite Marine Le Pen est donnée favorite, selon les sondages.

S.L.