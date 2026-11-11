Grève générale en Espagne: les terminaux à conteneurs du port d’Algésiras à l’arrêt complet

Par LeSiteinfo avec MAP

Les terminaux à conteneurs du port d’Algésiras sont totalement paralysés depuis 2 heures du matin et devraient le rester jusqu’à jeudi à la même heure, en raison d’une grève générale convoquée en Espagne, ont rapporté des sources portuaires citées par l’agence de presse EFE.

Dans le secteur du débardage, la mobilisation est totale. « Le suivi de la grève atteint 100 % », a affirmé Manuel Triano, secrétaire local du syndicat Commissions Ouvrières (CCOO), cité par l’agence.

Ce blocage des opérations s’explique également par l’attitude des entreprises manutentionnaires elles-mêmes. Ces dernières ont préféré ne pas convoquer leurs salariés, anticipant que le mouvement social empêcherait de réunir les effectifs indispensables au bon déroulement du chargement et du déchargement des navires.

Du côté du trafic de passagers, un service minimum a été mis en place.

Par ailleurs, l’autorité portuaire a déclenché son plan d’urgence interne face à l’approche de la tempête Charles, dont le passage pourrait à son tour perturber l’activité dans les heures à venir.

S.L