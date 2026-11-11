Intempéries: suspension des cours dans certaines villes du Maroc

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Les directions provinciales de l’Éducation nationale de Taounate, d’Ouezzane et de Tétouan ont annoncé la suspension des cours dans des établissements scolaires ce mercredi, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Relayées sur leurs pages officielles sur les réseaux sociaux, ces décisions visent à préserver la sécurité des élèves et des équipes pédagogiques face aux intempéries annoncées.

À Ouezzane, la direction provinciale précise que les cours sont suspendus durant toute la journée de mercredi dans les établissements situés en milieu rural. En milieu urbain, cette suspension concerne uniquement les cours de l’après-midi.

Selon son communiqué, cette mesure fait suite au bulletin d’alerte météorologique et aux recommandations de la cellule provinciale de veille.

H.M.