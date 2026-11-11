Fortes pluies au Maroc: les usagers de la route appelés à reporter leurs déplacements

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Equipement, de l’Eau et des Forêts a appelé les usagers de la route à observer un ensemble de mesures de prévention afin de garantir leur sécurité, suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie qui prévoit, mercredi et jeudi, de fortes pluies orageuses accompagnées d’importantes précipitations dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans des situations météorologiques pareilles et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère exhorte dans un communiqué à reporter les voyages à travers les provinces concernées durant cette période, sauf en cas de force majeure, et d’éviter les déplacements pendant la nuit, mettant en garde que certains axes routiers peuvent connaitre des perturbations de la circulation en raison des fortes pluies orageuses et rafales de vent attendues.

Le ministère appelle également les usagers à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules, à savoir la batterie, les freins, l’éclairage, la pression des pneus, le balais d’essuie-glace, le liquide lave glace, le carburant en quantité suffisante et l’état du chauffage, ainsi qu’à être vigilants surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas.

Il recommande aussi d’éviter de s’aventurer sur les radiers submersibles pendant les crues, de s’abstenir de l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque et de respecter la distance de sécurité entre les véhicules.

Metant l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère, il invite les usagers à contacter le Centre de permanence de la Direction Générale des Routes au 05 37 71 17 17 pour plus d’information.

Le ministère rappelle que le bulletin d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie prévoit, mercredi et jeudi, des pluviométries comprises entre 80 et 110 mm au niveau des provinces de Taza, Chefchaouen, Al Hoceima, Ouezzane, Tétouan, Sidi Kacem et Taounate, et entre 50 et 80 mm au niveau des provinces de Kenitra, Essaouira, Larache, Sidi Slimane, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Rabat, Salé et Skhirat-Témara.

Des précipitations entre 30 et 50 mm sont également prévues durant la même période au niveau des provinces de Mdiq-Fnideq, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Safi, El Jadida, Nouaceur, Mohammedia, Médionna, Casablanca, Berrechid, Benslimane, Fès, El Hajeb, Ifrane, Sefrou, Tiznit, Moulay Yacoub, Meknès, Khémisset, Sidi Bennour, Inezgane – Ait Melloul, Taroudant et Chtouka – Ait Baha, ainsi que de fortes rafales de vent avec chasse-poussières au niveau de plusieurs provinces du Royaume, poursuit-on.

S.L.