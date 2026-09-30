Hausse des carburants: le gouvernement maintient l’aide aux transporteurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi 30 septembre 2026 à Rabat, une réunion de la commission ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale, consacrée à l’examen de la hausse continue des prix des carburants à l’international et de ses répercussions sur le marché national.

Selon un communiqué dont le Site Info a reçu copie, il a été décidé de poursuivre le versement de l’aide directe et exceptionnelle destinée aux professionnels du transport de marchandises et de personnes, avec un montant de soutien qui évoluera en fonction de la hausse des prix des carburants.

Cette décision vise à continuer de garantir l’approvisionnement régulier des marchés et la continuité des services de transport public aux tarifs actuels, sans aucune augmentation pour les citoyens.

La commission a également fait le point sur les stocks énergétiques disponibles ainsi que sur la poursuite de l’approvisionnement du marché national en produits agricoles et en produits de première nécessité dans des conditions normales.

Il a par ailleurs été confirmé que l’approvisionnement du marché national se poursuit de manière régulière, malgré les tensions géopolitiques et les pressions qui affectent l’approvisionnement énergétique à l’échelle mondiale. Le Royaume dispose notamment de stocks de réserve de gaz butane et de gasoil couvrant entre 40 et 60 jours de consommation.

Comme lors des précédentes opérations, les professionnels du transport de marchandises et de personnes pourront déposer leurs demandes de bénéficier de cette aide, selon leurs catégories, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma, et en assurer le suivi en ligne.