Yasmina Badou salue la nomination d’El Mansouri à la tête du gouvernement

La nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Dans un message publié à cette occasion, Yasmina Badou a salué une « étape importante pour le Maroc et pour les femmes marocaines ».

L’ancienne ministre estime que cette nomination constitue « une étape majeure dans l’histoire institutionnelle » du Royaume, soulignant qu’elle vient, selon elle, reconnaître la contribution des femmes marocaines à la vie nationale.

« À travers cette nomination, c’est la contribution de l’ensemble des femmes marocaines à la vie nationale qui est reconnue et valorisée », écrit Yasmina Badou, citant notamment leur engagement dans les domaines économique, social, culturel, scientifique et politique.

La responsable politique considère également que cette décision témoigne de « l’engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la modernisation du Maroc, de la promotion de l’égalité des chances et du renforcement de la participation des femmes aux responsabilités publiques ».

Yasmina Badou souligne par ailleurs que la présence accrue des femmes dans les instances de décision constitue, à ses yeux, un enjeu important pour la consolidation de la démocratie et le développement du pays. Elle y voit également un message d’encouragement pour les jeunes générations, estimant que « les femmes marocaines ont toute leur place dans les plus hautes fonctions ».

En conclusion, Yasmina Badou a adressé ses « sincères félicitations » à Fatima Ezzahra El Mansouri, lui souhaitant « tous ses vœux de réussite » dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités, avant de rendre hommage à « toutes les femmes marocaines ».