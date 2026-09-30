Latifa Raafat sur la nomination de Mansouri: «Une étape marquante dans l’histoire du Maroc »

La chanteuse Latifa Raafat a tenu à adresser ses félicitations à la nouvelle cheffe du gouvernement marocain, Fatima-Zahra Mansouri, après sa nomination, mardi, par le Roi Mohammed VI.

Raafat a partagé une photo de l’audience accordée par le Souverain à la coordinatrice de la direction collective du Parti authenticité et modernité (PAM), Fatima-Zahra Mansouri, au Palais Royal de Rabat. Elle l’a accompagnée du message suivant : « J’adresse mes sincères félicitations à Mme Fatima-Zahra Mansouri, à l’occasion de sa nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que cheffe du gouvernement et de sa désignation pour former le nouveau gouvernement. »

« Cette nomination constitue une étape marquante dans l’histoire du Maroc, puisqu’elle fait de Mme Mansouri la première femme à accéder à la tête du gouvernement dans le Royaume. Elle traduit également la présence des femmes marocaines dans les postes de responsabilité et de décision, et consacre une dynamique nationale continue visant à renforcer leur participation à la gestion de la chose publique », a-t-elle ajouté.

Latifa Raafat a conclu sa publication en déclarant : « Nous souhaitons que notre pays connaisse, durant cette nouvelle ère, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, davantage de prospérité et de progrès, et qu’il réalise tout ce que notre cher Roi souhaite pour cette patrie bien-aimée et son peuple fidèle. »

Pour rappel, le Roi Mohammed VI a reçu, mardi, au Palais Royal de Rabat, Fatima-Zahra Mansouri, coordinatrice de la direction collective du PAM, et l’a nommée cheffe du gouvernement, tout en la chargeant de former le nouveau gouvernement.