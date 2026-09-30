Les Etats-Unis annoncent la fin officielle de la mission anti-terroriste en Irak

Par LeSiteinfo avec MAP

Le département américain de la Guerre a annoncé mercredi la fin officielle de la mission de la coalition anti-terroriste déployée depuis 12 ans en Irak et dirigée par les Etats-Unis.

« Aujourd’hui, les Etats-Unis et nos partenaires de la coalition ont officiellement conclu l’opération Inherent Resolve en Irak », a déclaré, dans un communiqué, Sean Parnell, porte-parole du Pentagone.

« Le départ ordonné des forces et équipements de la coalition de la base aérienne d’Erbil marque la conclusion réussie de la mission militaire qui a vaincu » le groupe dit « Etat islamique » (EI) en Irak, a poursuivi le porte-parole.

Les forces de la coalition avaient été déployées en Irak et en Syrie en 2014 pour lutter contre le groupe « Etat islamique », qui s’était emparé de vastes pans de territoire dans les deux pays et y avait commis des atrocités.

Après la victoire sur l’EI en 2017 en Irak – et en 2019 en Syrie -, les forces internationales sont restées sur place pour combattre les derniers éléments du groupe, mais Bagdad et Washington ont décidé en 2024 de mettre fin à cette mission.

La coalition, qui a quitté la Syrie plus tôt cette année, a entamé son retrait d’Irak en 2025, limitant sa présence à l’aéroport d’Erbil, dans le nord de l’Irak. Le départ des dernières troupes est prévu mercredi.

« Nous attendons des forces irakiennes de sécurité (…) de mener les efforts continus pour assurer la sécurité de l’Irak et maintenir sous contrôle les derniers éléments de l’EI », a détaillé M. Parnell.

Ce dernier a par ailleurs assuré que le Pentagone continuerait « à fournir une formation ciblée et un soutien en matière de renseignement à nos partenaires irakiens ».