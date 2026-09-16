Carburants au Maroc: les prix ont augmenté ce mercredi

A la Une

Les stations-service au Maroc ont enregistré, ce mercredi, une nouvelle hausse des prix des carburants. Le prix du litre de gasoil a augmenté de 0,34 dirham, tandis que celui de l’essence a progressé de 0,27 dirham.

Les prix du pétrole ont de nouveau augmenté vendredi dernier, sur fond de persistance des inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole.

Ces hausses successives accentuent les pressions économiques sur les citoyens et les professionnels, alors que les évolutions des marchés mondiaux de l’énergie et leur impact sur les prix sur le marché national restent très suivis.

Dans le même contexte, El Houssine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la Samir, a indiqué que, selon les données du marché international et en comparant les prix moyens entre la première et la seconde moitié de juillet 2026, le prix du gasoil sur le marché international est passé d’environ 7,5 dirhams à 9,4 dirhams, soit une hausse de plus de 25 %, tandis que le prix du baril de pétrole a augmenté de moins de 10 %.

Selon lui, cette évolution intervient dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre russo-ukrainienne et de la guerre américano-israélo-irano-golfique, ainsi que par les conséquences qui en ont découlé, notamment le blocage de détroits, la destruction d’infrastructures énergétiques et la baisse des stocks d’énergie.

H.M