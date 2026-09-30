Nizar Baraka assure du soutien de l’Istiqlal à Fatima Ezzahra El Mansouri (VIDEO)

Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, a déclaré que sa rencontre, ce mercredi, avec la Cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, avait permis d’échanger sur la situation politique au lendemain des élections du 23 septembre.

S’exprimant à l’issue de l’entretien, Baraka a souligné que cette nouvelle étape soulevait plusieurs défis, notamment celui de renforcer la confiance dans l’action politique et de réconcilier les citoyens avec celle-ci. Un objectif qui passe, selon lui, par le respect des engagements inscrits dans les programmes des partis.

Il a également affirmé que l’Istiqlal soutiendrait El Mansouri à la tête du gouvernement, quelle que soit la position occupée par son parti. Ce soutien répond, a-t-il expliqué, à la nécessité de renforcer le front intérieur et de dépasser la logique de compétition électorale pour faire face aux défis géostratégiques, économiques et sociaux.

Devant les médias, Baraka a rappelé que l’Istiqlal était un parti national qui entendait aborder l’avenir en plaçant les intérêts du pays et des citoyens au-dessus de toute autre considération.

H.M.