La Marocaine Fatiha Othmane élue vice-présidente du Conseil des femmes d’affaires arabes

Par LeSiteinfo avec MAP

La Marocaine Fatiha Othmane a été élue, mercredi au Caire, vice-présidente chargée des affaires africaines au Conseil des femmes d’affaires arabes, relevant de la Ligue des États arabes.

Cette élection, intervenue à l’occasion de la 8e réunion périodique du Conseil, tenue au siège de la Ligue arabe, vient couronner le parcours de Mme Fatiha Othmane au sein de cette instance, où elle a notamment présidé la commission culturelle et sociale et représenté les femmes d’affaires marocaines.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Othmane a souligné que la présence des femmes d’affaires marocaines au sein du Conseil s’est renforcée ces dernières années, avec près de 20 membres, un nombre qui connaît une progression continue, selon elle.

Elle a relevé que sa nouvelle responsabilité constitue à la fois une mission et une opportunité de poursuivre les efforts visant à renforcer la coopération économique, à promouvoir les partenariats et les investissements, à favoriser l’échange d’expertises et à ouvrir de nouvelles perspectives aux femmes d’affaires dans le monde arabe.

Fatiha Othmane a également fait part de son ambition de contribuer à renforcer le rôle du Conseil dans la création d’opportunités économiques concrètes, en mettant en relation les femmes d’affaires marocaines avec les initiatives et projets arabes communs et en favorisant la présence des femmes arabes dans les différents secteurs économiques et postes de décision.

Elle a, par ailleurs, affirmé sa volonté de mettre son expérience et les relations professionnelles qu’elle a développées au fil des années au sein du Conseil au service de cette instance, afin de contribuer à la consolidation de l’action commune et au renforcement de la présence du Maroc et des femmes arabes sur la scène économique arabe.

La 8e réunion périodique du Conseil des femmes d’affaires arabes s’est tenue dans le cadre de la 7e session du Conseil pour la période 2026-2030, avec la participation de membres du Conseil et de représentantes de plusieurs pays arabes.

Les travaux de cette réunion ont porté sur plusieurs questions liées notamment au renforcement du rôle des femmes d’affaires arabes, à l’élargissement des domaines de coopération et de partenariat et au soutien des initiatives économiques féminines, en vue de favoriser la participation des femmes arabes au développement économique.