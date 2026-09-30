Le PAM lance les consultations pour former le prochain gouvernement

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Les consultations pour la formation du prochain gouvernement débuteront ce mercredi entre le PAM et les principales formations issues des élections législatives du 23 septembre, après la nomination de Fatima Ezzahra El Mansouri à la tête du gouvernement.

Selon les informations obtenues par Le Site info, le PAM rencontrera d’abord le RNI puis l’Istiqlal dans la même journée. Une conférence de presse est prévue à l’issue de chacune de ces rencontres pour en présenter la teneur.

Par ailleurs, Nizar Khaïroun, responsable de la communication du PJD, a annoncé sur Facebook qu’Abdelilah Benkirane avait reçu un appel de la Cheffe du gouvernement, l’invitant à une rencontre. Le secrétaire général du PJD a accueilli favorablement cette invitation et laissé à Fatima Ezzahra El Mansouri le soin de proposer un horaire.

Rappelons que Les résultats définitifs des élections législatives organisées le mercredi 23 septembre 2026, proclamés par les commissions provinciales et régionales de recensement, correspondent parfaitement aux résultats généraux provisoires annoncés précédemment, indique un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Suite à la clôture, par les commissions provinciales et régionales de recensement -présidées par les Magistrats au niveau des différentes préfectures, provinces, préfectures d’arrondissements et régions du Royaume- des opérations de décompte des voix et de proclamation des résultats du scrutin pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, tenu le mercredi 23 septembre 2026, ainsi qu’à l’établissement des procès-verbaux y afférents et au dépôt d’une copie de ces derniers auprès de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions législatives, le ministre de l’Intérieur informe le public que les résultats définitifs proclamés par lesdites commissions correspondent parfaitement aux résultats généraux provisoires annoncés précédemment.

Par conséquent, il convient de rappeler les résultats généraux officiellement annoncés au niveau des circonscriptions électorales locales ainsi que des circonscriptions électorales régionales, comme suit :

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) en tête avec 97 sièges

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI, 66 sièges)

Le Parti de l’Istiqlal (PI, 65 sièges)

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD, 54 sièges)

Le Mouvement Populaire (MP, 29 sièges)

L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP, 26 sièges)

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS, 19 sièges)

L’Union Constitutionnelle (UC, 17 sièges)

Le Mouvement Démocratique et Social (MDS, 8 sièges)

L’Alliance de la Gauche (AG, 08 sièges)

Le Front des Forces Démocratiques (FFD, 02 Sièges)

Le Parti de l’Equité (PE, 02 sièges)

Le Parti des Néo-Démocrates (PND, 01 siège)

Le Parti de l’Unité et de la Démocratie (PUD, 01 siège)

H.M