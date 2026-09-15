Carburants au Maroc : le prix du gasoil pourrait atteindre 16 dirhams

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Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la Samir, prévoit une nouvelle hausse des prix des carburants au Maroc. Le prix du gasoil pourrait ainsi atteindre 16 dirhams le litre, soit un écart de plus de 5 dirhams par rapport au prix du litre de pétrole brut.

Dans une déclaration à Le Site info, El Yamani attribue cette augmentation attendue aux répercussions de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, aux tensions croissantes autour du contrôle des détroits commerciaux et à la multiplication des attaques contre les installations de raffinage et de pétrochimie en Russie, en Ukraine et dans le Golfe.

Selon lui, la situation au Moyen-Orient a fait grimper le prix du baril de pétrole brut à près de 110 dollars, tandis que la tonne de gasoil a dépassé les 1.500 dollars. L’appréciation du dollar face au dirham marocain accentue également cette pression sur les prix.

Le syndicaliste estime que les Marocains paient aujourd’hui les carburants au prix fort en raison de l’absence de raffinage pétrolier dans le Royaume et de la libéralisation des prix du secteur. El Yamani a, une nouvelle fois, appelé à revenir sur la décision de libéraliser les prix des carburants et à mettre en place un nouveau mécanisme de fixation des tarifs de vente au public. Il réclame également la relance du raffinage à la raffinerie de Mohammedia, notamment à travers la cession de ses actifs en compensation des créances de l’État.

Il a enfin mis en garde contre les lourdes répercussions d’une nouvelle hausse des carburants sur le quotidien et le pouvoir d’achat des Marocains.

H.M.