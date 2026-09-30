Range Rover Sport Electric : le SUV électrique mise sur la puissance et l’autonomie

Plus dynamique et plus réactive, la nouvelle Range Rover Sport Electric est conçue pour récompenser ceux qui savourent chaque instant au volant. Sa structure plus rigide et son centre de gravité abaissé par rapport aux modèles hybrides rechargeables (PHEV), associés à une réponse de couple plus rapide que celle de Range Rover Electric, renforcent encore son caractère sportif.

Deux moteurs électriques de 260 kW développent jusqu’à 550 ch et 850 Nm de couple – le niveau

de couple le plus élevé jamais proposé sur une Range Rover Sport – permettant à Range Rover Sport Electric d’accélérer de 0 à 96 km/h en seulement 4.3 secondes avec le mode Dynamic Launch activé.

Des technologies avancées, notamment Adaptive Dynamics, les amortisseurs Twin Valve, l’Electronic Active Roll Control et les quatre roues directrices¹, confèrent à Range Rover Sport Electric une agilité dynamique remarquable.

Les systèmes de transmission intégrale virtuelle et de gestion révolutionnaire de la motricité renforcent ses capacités tout-terrain sans compromis. Range Rover Sport Electric peut franchir des

gués jusqu’à 900 mm et gravir des pentes allant jusqu’à 45 degrés.

Sa batterie lithium-ion de 118.5 kWh offre une autonomie allant jusqu’à 609 km (WLTP)³. Son architecture 800 V et sa technologie de recharge fractionnée permettent de récupérer jusqu’à 220 km d’autonomie en seulement 10 minutes².