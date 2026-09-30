Qualif. CAN U20: le Maroc s’impose face à l’Algérie (3-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale de football des moins de 20 ans s’est imposée face à son homologue algérienne sur le score de trois buts à un, mercredi au stade du Canal de Suez, à Ismaïlia (Egypte), pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la zone de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatives pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20, prévue au Ghana en 2027.

Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Sami Bouhadan à la 53e minute, Moncef Mohamed (56e) et Ilyas El Haidaoui (65e), tandis que l’Algérien Amjad Niou a réduit l’écart à la 84e minute.

Plus tard dans la journée, l’Égypte affrontera la Tunisie dans le deuxième match au programme de cette troisième journée des éliminatoires U20 de la zone UNAF.

Les Lionceaux de l’Atlas affronteront l’Égypte lors de la quatrième journée, le 3 octobre au stade du Canal de Suez, avant de conclure leur participation face à la Libye, le 6 octobre au stade d’Ismaïlia.

Cinq sélections prennent part à ces éliminatoires, à savoir l’Égypte, pays hôte, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et la Libye. Les deux premières au classement décrocheront leur billet pour la CAN U20 au Ghana.

La compétition se déroule du 24 septembre au 6 octobre selon un système de championnat à une seule phase, chaque sélection disputant quatre rencontres et bénéficiant d’une journée de repos lors de l’une des journées de la compétition. Les deux premières équipes au classement se qualifieront pour la phase finale de la CAN U20.